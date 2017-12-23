Motorola’nın Android One'lı yeni cihazı Moto X4 Android Oreo 8.0 güncellemesini almaya başladı.

Birkaç ay önce ilk olarak Hindstan'da satışa sunulan ve Google One ve klasik Motorola yazılımına sahip iki farklı versiyonu bulunan Moto X4, Project Fi ile de uyumlu olarak gelmişti. Lenovo tarafından satın alındıktan sonra küllerinden yeniden doğmaya çalışan Motorola geçtiğimiz aylarda Samsung'a çaktığı bir reklam filmiyle çok konuşulmuştu.

Android One projesiyle satışa çıkan Moto X4 aldığı son güncellemeyle birlikte Nexus veya Pixel cihazlarla aynı seviyede bir Android sürümüne sahip olacak. OPW27.1 koduyla gelen güncelleme güvenlik bağlamında da yenilikler getiriyor. Motorola tüm üreticiler gibi güncellemeyi indirmek isteyen kullanıcılara Wi-Fi bağlnmaları olmaları gerektiği konusunda uyarıda bulunuyor.

Project Fi Motorola Moto X4 Teknik Özellikleri: