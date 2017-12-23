Birkaç ay önce ilk olarak Hindstan'da satışa sunulan ve Google One ve klasik Motorola yazılımına sahip iki farklı versiyonu bulunan Moto X4, Project Fi ile de uyumlu olarak gelmişti. Lenovo tarafından satın alındıktan sonra küllerinden yeniden doğmaya çalışan Motorola geçtiğimiz aylarda Samsung'a çaktığı bir reklam filmiyle çok konuşulmuştu.
Android One projesiyle satışa çıkan Moto X4 aldığı son güncellemeyle birlikte Nexus veya Pixel cihazlarla aynı seviyede bir Android sürümüne sahip olacak. OPW27.1 koduyla gelen güncelleme güvenlik bağlamında da yenilikler getiriyor. Motorola tüm üreticiler gibi güncellemeyi indirmek isteyen kullanıcılara Wi-Fi bağlnmaları olmaları gerektiği konusunda uyarıda bulunuyor.
Project Fi Motorola Moto X4 Teknik Özellikleri:
- 5.2 inç 1080p ekran
- Adreno 508 GPU'lu 2,2 GHz Octa-Core Qualcomm Snapdragon 630 işlemci
- 3.000 mAh batarya
- 12 MP ve 8 MP çift arka kamera
- 16 MP ön kamera (Düşük ışık modu)
- 4GB RAM, 64GB dahili bellek, microSD ile 2 TB'ye kadar genişletilebilir bellek
- IP68 su ve toz direnci sertifikası
- Android One (Android 9.0 güncellemesi garantilendi)
- Çift sim
- Project Fi desteği
- Corning Gorilla Cam koruma