Motorola'nın En Cazip Fiyatlı Moto C Ailesi Yakında Geliyor

Çoğunluk hissesi Lenovo'da bulunan Motorola, inişli çıkışlı bir grafiğe sahip olsa da bütçe işi telefonlarda kayda değer başarılar elde ediyor. Yeni C serisi, Motorola'nın açık ara en uygun fiyatlı akıllı telefon ailesi olacak.

Çoğunluk hissesi Lenovo'nun elinde olan Motorola, iniş ve çıkışlar yaşıyor. Şirket, yakın tarihte piyasaya sürülen bütçe işi Moto G5 ve Moto E serileri ile önemli başarılar elde etti. Üretici şimdi de hem cebe uygun, hem de kullanıcıların “temel” ihtiyaçlarını karşılayacak bir model ailesi üzerinde çalışıyor.

Moto C ve Moto C Plus, Android 7.0 Nougat işletim sistemi ile donatılacak. Hem C hem de C Plus, 5 inçlik bir ekrana sahip olacaklar. Dolayısıyla "Plus" unvanı gerçekte ekran büyüklüğüne değil; daha çok özelliğe işaret ediyor. Plus, 720p HD çözünürlük, 4G LTE ve 64-bit 1.3 GHz dört çekirdekli işlemci sunuyor; standart C ise günümüz şartlarına pek yakışmayan 480p ekrana sahip. Moto C de 4G iletişim teknolojisi sunuyor.

C yalnızca 1GB RAM ile birlikte geliyor, ancak C Plus satıldığı bölgeye bağlı olarak 1GB veya 2GB RAM'le gelecek. Aynı şekilde depolama alanı pazara göre değişiklik gösterebilir, lakin 16GB dahili microSD kart desteğinden fazlasını beklemek hayalcilik olur.





Moto C, 5 megapiksellik bir arka kamera ile geliyor. Hem C hem de C Plus 2 megapiksellik selfie kamerasına sahip. Moto C Plus'ın ana kamerası ise küçük kardeşinden biraz daha üstün; 8 megapiksel çözünürlüğünde. Moto C'de 2350mAh kapasiteli ve C Plus'da 4000mAh'lik bataryalar bulunuyor. Modellerin ne zaman satışa sunulacağı açıklanmasa da siyah, beyaz, altın ve kırmızı renk seçenekleri ile ortaya çıkacakları belli oldu bile.