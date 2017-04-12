Motorola'nın En Cazip Fiyatlı Moto C Ailesi Yakında Geliyor

Çoğunluk hissesi Lenovo'nun elinde olan Motorola, iniş ve çıkışlar yaşıyor. Şirket, yakın tarihte piyasaya sürülen bütçe işi Moto G5 ve Moto E serileri ile önemli başarılar elde etti. Üretici şimdi de hem cebe uygun, hem de kullanıcıların “temel” ihtiyaçlarını karşılayacak bir model ailesi üzerinde çalışıyor.
Moto C ve Moto C Plus, Android 7.0 Nougat işletim sistemi ile donatılacak. Hem C hem de C Plus, 5 inçlik bir ekrana sahip olacaklar. Dolayısıyla "Plus" unvanı gerçekte ekran büyüklüğüne değil; daha çok özelliğe işaret ediyor. Plus, 720p HD çözünürlük, 4G LTE ve 64-bit 1.3 GHz dört çekirdekli işlemci sunuyor; standart C ise günümüz şartlarına pek yakışmayan 480p ekrana sahip. Moto C de 4G iletişim teknolojisi sunuyor.
C yalnızca 1GB RAM ile birlikte geliyor, ancak C Plus satıldığı bölgeye bağlı olarak 1GB veya 2GB RAM'le gelecek. Aynı şekilde depolama alanı pazara göre değişiklik gösterebilir, lakin 16GB dahili microSD kart desteğinden fazlasını beklemek hayalcilik olur.
Moto C, 5 megapiksellik bir arka kamera ile geliyor. Hem C hem de C Plus 2 megapiksellik selfie kamerasına sahip. Moto C Plus'ın ana kamerası ise küçük kardeşinden biraz daha üstün; 8 megapiksel çözünürlüğünde. Moto C'de 2350mAh kapasiteli ve C Plus'da 4000mAh'lik bataryalar bulunuyor. Modellerin ne zaman satışa sunulacağı açıklanmasa da siyah, beyaz, altın ve kırmızı renk seçenekleri ile ortaya çıkacakları belli oldu bile.