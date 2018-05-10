Motorola’nın Katlanabilir Telefon Patenti Ortaya Çıktı!

Katlanabilir telefonlardaki patent rekabeti kızışıyor. Samsung, Microsoft ve Apple’ın ardından Motorola’nın aldığı patent de ortaya çıktı. Esnek bir yapıya sahip ekranla geleceği anlaşılan cihazda, gövdesine sabitlenmiş olan kılıf da bulunuyor.

Katlanabilir telefonlar, önümüzdeki yıllarda üreticilerin bir numaralı ürünleri arasında yer alacaklar. Samsung’un başı çektiği patent savaşında, Güney Koreli firmadan yıllar önce bir reklam bile görmüştük. Böyle bir teknolojinin yaygınlaşması, kullanıcıların sorun yaşamaması için aşılması gereken çok fazla engel var. Alınan patentlerin sayısı arttıkça anlıyoruz ki o sorunlar bir bir aşılıyorlar.

ZTE’nin geçtiğimiz yıl piyasaya sürdüğü çift ekranlı katlanabilir telefon bir ilkti, ancak çok büyük bir sorunu vardı. Ekranlar yan yana gelince bütün manzaranın ortasında çerçevelerden dolayı oluşan çizgi kalıyordu. Üreticiler ise bu sorunu esneyen ekranlarla gidermeye çalışıyorlar.

Motorola’nın aldığı yeni patent bu sorunu çözmekle kalmıyor, esnek ekranı ve cihazı korumak için sabit bir kılıfla birlikte geliyor:

Motorola’nın bağlı olduğu ana şirket Lenovo, 2016 yılından bu yana üzerinde çalışıldığı söylenen patent hakkında bir açıklama yapmaktan kaçınıyor. Mart ayında resmileşen patent, onayı almış durumda. Cihazın katlandığı anda her iki yüzünün de ekrandan oluşacağını görebiliyoruz. Açıldığı anda büyük ekranın ortasında kalacak çerçeve sorunu ise esnek bir yapıya sahip ekranla çözülmüş durumda.

Cihaza entegre olan kılıfın ise 3 farklı özelliği var. İlk ana görevi bu dev ekranı korumak. Ayrıca cihazın çadır modu diyebileceğimiz yarı açık pozisyonda kullanılmasını da sağlayacak. Son özellik ise katlanabilir telefon rekabetinde Motorola’ya güç katabilir. Çünkü bu kılıf, cihazın kablosuz şarj teknolojisine sahip olmasını sağlayacak.

Motorola’nın kablosuz şarj destekli, esnek bölmeye sahip kılıflı katlanabilir telefonu, muhtemelen Samsung gibi firmaların atılımlarından sonra piyasada göreceğimiz bir cihaz olacak. Bu cihaz için kulislerde konuşulan isim ise Motorola’nın efsane serisini RAZR.