Motorola'nın Modüler Telefonu Z2 Play, Türkiye'de!

Motorola'nın teknolojiye yepyeni bir soluk getirecek akıllı telefonu Z2 Play, Türkiye'de 2.299 TL'lik fiyatıyla satışa sunuldu.

Lenovo’un yeni modüler akıllı telefonu Moto Z² Play ve bu telefon için özel olarak çıkan MotoModları Türkiye’de satışa sunulacak. 2015 yılında Motorola’nın mobil platformunu satın alarak telefon sektöründe iyiden iyiye söz sahibi olmaya başlayan Lenovo, istediğiniz gibi özelleştirilebilen Moto Z² Play’i Türkiye’ye getirdi.

Aslında son derece ince ve metal bir yapıda gelen telefon, yalnızca 6mm inceliğe sahip. Bu inceliğinden dolayı telefonun kamera kısmı istemsizce çıkıntı olarak verilmiş, ancak buna rağmen telefon çok hoş duruyor.

5.5 inçlik Full HD Super AMOLED ekranla birlikte gelen Moto Z² Play, Snapdragon 626 işlemcisi ile beklentilerin biraz altında kalmış olmasına rağmen, 4GB RAM, başarılı kamera performansı ve 3.000 mAh bataryası ile son derece sağlam gözüken bir telefon. Tüm bu özellikleriyle 2.299 TL’den satışa sunulacak Moto Z² Play, motoModlar sayesinde çok farklı telefonlar olabilecek. Her biri telefonun farklı bir özelliğini ön plana çıkaracak cihazlar olan bu motoMod'lar içerisinde ise Moto GamePad ve Moto 360 ürünleri de resmi olarak Türkiye'de satışa sunulacak. Bu iki model dışında diğer motoModların gelip gelmeyeceği ise şu an için bilinmiyor.

Yeni Moto GamePad, oyuncular için muhteşem bir seçenek olacağa benziyor. Telefonunuzu bir oyun konsoluna çevirecek MotoMod, içerisinde yer alan 1035 mAh batarya sayesinde oyun oynadığınız sürede kullandığınız gücü kendi bünyesinden sunacak. Yani bu modu kullandığınız zaman Moto GamePad ekstra bir batarya görevi de görecek.

Android 7.1.1 ile birlikte gelen telefonun, yakın zamanda Google Oreo güncellemesini de alacağı söyleniyor. Eğer sizde her özelliği ile farklı bir telefon olan Moto Z² Play’i merak ediyorsanız aşağıdaki videodan telefonu ve desteklediği Motomodları görebilirsiniz. Siz ne düşünüyorsunuz? Yeni Moto Z² Play ülkemizde de popüler olur mu?