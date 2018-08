Motorola'nın P30 Serisine Ait Üç Yeni Telefonu Ortaya Çıktı

Motorola'nın Android One projesine dahil ettiği One ve One Power modellerinin Çin versiyonları P30 adıyla ortaya çıktı. Bu iki modele ek olarak, hakkında pek bilgi bulunmayan P30 Play modelinin de geleceği doğrulandı.

Daha önce TENAA kayıtlarında XT1943 ve XT1942 kodlarıyla ortaya çıkan iki farklı Motorola cihazı, tekrar ortaya çıktı. Motorola One ve One Power adlarıyla global pazarda Android One ekosistemine dahil olarak satışa sunulacak olan cihazlar, bu sefer şirketin Çin'deki resmi internet sayfasında farklı isimlerle görüntülendi. Motorola P30 ve P30 Note adıyla Çin'de satışa sunulacak modellere ek olarak, bir de P30 Play modeli yolda. XT1943 koduyla ortaya çıkan cihazın P30, XT1942 koduyla ortaya çıkan cihazın ise P30 Note olacağı düşünülüyor. Motorola'nın 15 Ağustos'ta Çin'de tanıtacağı Moto Z3 ile beraber tanıtılması beklenen cihazlar, orta segmentte yeni birer alternatif olarak öne çıkıyor. Motorola P30 Telefonun fiyatıyla beraber çeşitli varyasyonlarını da gözler önüne seren bu sızıntı, birçok şeyi açıklığa kavuşturuyor. 6 GB RAM'e ek olarak 64 veya 128 GB depolama seçenekleriyle gelecek olan P30, üç farklı renk seçeneğiyle karşımıza çıkacak. Motorola P30 / Moto One (XT1943) Sızdırılan Teknik Özellikleri 6.18 inç 19:9 FHD+ ekran

1.6/1.8 GHz sekiz çekirdekli işlemci

6 GB / 4 GB / 3 GB RAM ve 32 GB / 64 GB / 128 GB depolama seçenekleri

Hibrit çift SIM

Android 8.1 Oreo

16+5 MP çift arka kamera kurulumu

12 MP ön kamera

Parmak izi okuyucu

4G VoLTE, WiFi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5, GPS + GLONASS

Hızlı şarj destekli 2820 mAh batarya

Boyutlar: 155.8×75.9×8.9mm, Ağırlık: 170g Motorola P30 Note P30 Note ile ilgili açılan bu ilan ise 4 veya 6 GB RAM seçenekleri ve cihazın Parlak Siyah renk seçeneğini açığa çıkarıyor. Tabii burada gördüklerimize ek olarak farklı versiyonların da bulunması muhtemel. İLGİLİ HABER Motorola'nın Yüz Tanıma Uygulaması Moto Face Unlock, Google Play'de Üst Sıralara Oynuyor Motorola P30 Note / Moto One Power (XT1942) Sızdırılan Teknik Özellikleri 6.18 inç 19:9 FHD+ ekran

Snapdragon 636 yonga seti

6GB / 4GB / 3GB RAM ve 32GB / 64GB genişletilebilir depolama seçenekleri

Hibrit çift SIM

Android 8.1 Oreo

16+5 MP çift arka kamera kurulumu

8 MP ön kamera

Parmak izi okuyucu

4G VoLTE, WiFi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5, GPS + GLONASS

Hızlı şarj destekli 4850 mAh batarya

Boyutlar: 155.8×75.9×9.98mm, Ağırlık: 170g P30 Play Motorola'nın P30 Play modeliyle ilgili ortaya çıkan tek sızıntı bu. 4 GB RAM ve 64 GB depolama ile gelecek olan cihaz, Siyah ve Beyaz olmak üzere iki farklı renk seçeneğiyle gelecek. Motorola'nın resmi internet sitesinde yayınlanan bu üç cihazın, 15 Ağustos'ta tanıtılacağı tahmin ediliyor.

