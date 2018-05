Motorola'nın Yeni Telefonu Tıpkı iPhone X Gibi Görünüyor

Motorola'nın yakın zamanda tanıtılacak telefonu Moto Z3'ün sızdırılan bazı fotoğrafları, telefonun iPhone X'la benzerliğini gözler önüne serdi.

Motorola'nın yeni telefonunun çok kısa bir süre içerisinde tanıtılması bekleniyor. Ayrıca son sızıntılar da gösteriyor ki Moto Z3 Play, tıpkı bir iPhone X gibi gözüküyor. Çentik tasarımı ve arkadaki kameraların konumundan da görebileceğiniz gibi iPhone X'a oldukça benzeyen Motorola One Power, Android başlıklı forumlara göre şirketin bir sonraki premium amiral gemisi olabilir.

Telefonun yazılımı hakkında ise ne yazık ki henüz çok fazla bilgi açığa çıkmadı. Ancak sızdırılmış görüntüler, telefonun arkasında bir Android One logosu olacağını gösteriyor. Bu logo One Power'ın Moto X4 ve Nokia 7 Plus ile aynı sınıfta olacağının da bir göstergesi. Android One, iki yıl boyunca Android güncellemelerini ve güvenlik güncellemelerini kullanıcılarına garanti ediyor.

Yeni Bir Amiral Gemisi mi Geliyor?

Son birkaç yıldır Moto Z serisi, şirketin en çok rağbet edilen telefon serisi oldu. One Power'ın orta karar bir telefon olması, büyük bir ihtimal olsa da iPhone X ve LG G7 ThinQ'nun premium yapısını yansıtacak şekilde tasarlanması, One Power'ın Motorola'nın yeni amiral gemisi telefonu olacağı anlamına geliyor olabilir.