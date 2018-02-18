Motorola'nın Yeni Amiral Gemisi Moto G6'dan Yeni Görsel

Geçtiğimiz günlerde alınan bir patent sonrası hakkında sızıntılar gelen Moto G6 hakkında güncel bilgiler geldi.

Motorola'nın geri dönüşünü simgeleyen ve bu yıl içerisinde piyasaya çıkması beklenen Moto G6 serisi (G6 Play, G6 Plus ve G6) hakkında yeni bilgiler geldi. Bilgileri sızdıran kişi aynı zamanda telefonun görüntüsünün de neye benzeyebileceğini, oldukça güzel render'lanmış görüntüler ile yayınladı.

Buna göre G6'ya yönelik gelen sızıntılar gerçekse, büyük ihtimalle tam da yukardaki gibi görünecek. 18:9'luk ekranıyla dikkat çeken G6 bir yandan da daha önce hiçbir akıllı telefonda görmediğimiz, uzaylıyı andıran enteresan bir çift-arka kamera dizaynına da sahip olacak. Alibaba tedarikçilerinden geldiği öğrenilen bu sızıntının gerçek olup olmadığını öğrenmemiz için çok fazla beklememiz gerekmeyecek. Nitekim Dünya Mobil Kongresi kapsamında cihazın duyurulacağına hemen hemen kesin gözüyle bakılıyor.

26 Şubat'ta duyurulduğunda umuyoruz muadilleri arasında hem fiyatıyla, hem de performansıyla sıyrılabilecek bir akıllı telefon olacakır. Siz ne düşünüyorsunuz? Motorola G6'nın tasarımını beğendiniz mi?