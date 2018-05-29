Moto Z3 Play'den İlk Resmi Görüntüler Sızdırıldı!

Duyurulmasına çok kısa bir süre kala, Motorola'nın yeni akıllı telefonu Moto Z3 Play'in tanıtımında kullanılması beklenen resmi görselleri ortaya çıktı.

6 Haziran'da Brezilya'da yapılacak lansmanında tanıtılması beklenen Motorola Z3 Play'den yeni görseller ulaştı. Yuvarlanmış kasa tasarımıyla günümüzde artık görmeye pek alışık olmadığımız bir şekilde karşımıza çıkmasını beklediğimiz telefonun arkadan görüntüsü oldukça garip.

Moto Mods özelliği sayesinde henüz piyasaya çıkmamış olan 5G teknolojisine de destek vereceği ortaya çıkan Moto Z3 Play'in daha önce donanım özelliklerine dair sızıntılar da gelmişti.

Moto Z3 Play

Yonga seti: Snapdragon 636

Snapdragon 636 RAM: 4GB/6GB

4GB/6GB Depolama: 32GB/64GB

32GB/64GB Ekran: 6.00 inç 18:9 Super AMOLED

6.00 inç 18:9 Super AMOLED Arka Kamera: 12MP(f/1.6) + 8MP

12MP(f/1.6) + 8MP Ön Kamera: 5 MP (f/2.0)

5 MP (f/2.0) Batarya: 3000mAh

3000mAh İşletim Sistemi: Android 8.1

6 Haziran'da Moto Z3 Play ile birlikte 5G Moto Mod’un fiyatı, ne zaman satışa sunulacağı ve hangi ülkelerde bulabileceğimiz gibi detayların Brezilya'da yapılacak lansmanda açıklanması bekleniyor. Bizlerin de gözü kulağı 6 Haziran'da yapılacak lansmanda olacak.