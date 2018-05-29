Moto Z3 Play'den İlk Resmi Görüntüler Sızdırıldı!

6 Haziran'da Brezilya'da yapılacak lansmanında tanıtılması beklenen Motorola Z3 Play'den yeni görseller ulaştı. Yuvarlanmış kasa tasarımıyla günümüzde artık görmeye pek alışık olmadığımız bir şekilde karşımıza çıkmasını beklediğimiz telefonun arkadan görüntüsü oldukça garip.
Moto Mods özelliği sayesinde henüz piyasaya çıkmamış olan 5G teknolojisine de destek vereceği ortaya çıkan Moto Z3 Play'in daha önce donanım özelliklerine dair sızıntılar da gelmişti.
Moto Z3 Play
- Yonga seti: Snapdragon 636
- RAM: 4GB/6GB
- Depolama: 32GB/64GB
- Ekran: 6.00 inç 18:9 Super AMOLED
- Arka Kamera: 12MP(f/1.6) + 8MP
- Ön Kamera: 5 MP (f/2.0)
- Batarya: 3000mAh
- İşletim Sistemi: Android 8.1
6 Haziran'da Moto Z3 Play ile birlikte 5G Moto Mod’un fiyatı, ne zaman satışa sunulacağı ve hangi ülkelerde bulabileceğimiz gibi detayların Brezilya'da yapılacak lansmanda açıklanması bekleniyor. Bizlerin de gözü kulağı 6 Haziran'da yapılacak lansmanda olacak.