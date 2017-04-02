Motorola'nın Yeni Çift Kameralı Telefonu Moto X (2017) Sızdırıldı

Motorola'nın (Lenovo) orta seviyedeki en iddialı telefonlarından biri olacak Moto X (2017)'den ilk bilgiler geldi.

Son yıllarda Lenovo bünyesine katılmasıyla birlikte özellikle fiyat - performans odaklı akıllı telefonlarıyla tüm dünyada birçok kullanıcının gönlünde taht kurmayı başaran Motorola'nın bu yıl orta seviyede satışa sunacağı Moto X (2017) modelinin detayları sızdırıldı.

Paylaştığı sızıntılarla sıkça ismini duyduğumuz Roland Quandt cihazın teknik özelliklerini sızdırırken Çinli kaynaklardan da Moto X (2017)'nin tasarımına ilişkin bir sızıntı geldi. Böylelikle cihazın hemen hemen her detayı ortaya çıktı.

Sızıntılara göre Moto X (2017)'de Qulacomm'un orta seviye 8 çekirdekli platformu Snapdragon 625 kullanılırken telefon 3GB RAM ve 32GB dahili depolama ya da 4GB RAM ve 64GB dahili depolama seçenekleriyle alınabilecek. Çift arka kameralardan bir tanesinin çözünürlüğü 13MP ilken diğerinin çözünürlüğüne ilişkin bir bilgi yok.

Motorola'nın geçtiğimiz yılki orta seviye telefonu Moto Z Play'i teknik özellik anlamında oldukça andıran Moto X (2017)'nin bu yılın ikinci çeyreğinde tanıtılması bekleniyor. Ayrıca beklentiler cihazın uygun fiyatlı olacağı yönünde.