Motorola'nın Yeni Giriş Seviyesi Telefonlarıyla Tanışın!

Motorola'nın giriş seviyesi telefonlarına ait render görüntüler ortaya çıktı. Birçok telefon firmasının göz ardı ettiği sektörü çok iyi kapatan Motorola, yeni telefonları ile kullanıcılara daha çok seçenek sunacak.

Sürekli piyasanın en kalite telefonları hakkında konuşuyoruz ancak birçok kullanıcı tarafından fiyatları düşük telefonlar tercih ediliyor. Sonuçta Galaxy S8 gibi telefonların çok iyi özelliklerle geldiği gerçek olsa da 4000 TL’nin üzerinde olan fiyatları, kullanıcının elini kolunu bağlıyor.

Motorola, daha önceden bu konuda eksikliği görmüş ve Moto G ve Moto E modelleri ile fiyat/performans telefonlarına yönelmişti. Yakında çıkacak Moto C modelleri ile de ucuz telefon sektörüne daha fazla modelle geliyor. Moto C ve Moto C Plus olacak şekilde iki ayrı cihaz ile gelen Motorola, her iki modelde de altın, kırmızı, siyah ve gümüş renk seçenekleri sunuyor. İki telefonda Android 7.0 Nougat ile gelecek.

Moto C’de 854 x 480 piksel, Moto C Plus’da ise 1.280 x 720 ekran bulunuyor. İki telefonda güçlerini MediaTek yonga setinden alacaklar ancak Moto C, kendi içerisinde iki farklı modelle çıkacak. Bunlar 1.3 GHz’de çalışan 32-bit dört çekirdekli işlemci ve 1.1 GHz hızında çalışan 64-bit dört çekirdekli işlemci olarak ayrılıyor. Aynı zamanda Moto C, 3G ve 4G olarak ayrılan iki sürümle geliyor. Moto C Plus’da ise 1.3 GHz hızında çalışan 64 bitlik 4 çekirdekli işlemci ile geliyor.

3 cihazda da microSD kart desteği bulunurken, Moto C’de depolama alanı olarak hem 8 GB hem de 16 GB’lik sürümler yer alıyor. Moto C Plus’da ise yalnızca 16 GB’lık depolama alanı var. Moto C, 1 GB Ram, Moto C Plus ise piyasaya göre 1 veya 2 GB’lık belleğe sahip.

Telefonların kamera cephesinde de giriş seviyesinde kaldıklarını söyleyebilirim. 3 modelde de 2 MP’lık ön kamera bulunuyor. Arkalarında ise Moto C’de 5 MP’lik, Moto C Plus’da 8 MP'lik kamera yer alıyor. Moto C, 2.350 mAh pil, Moto C Plus ise 4000 mAh pil içeriyor.

Cihazların telefonla fazla işi bulunmayan ancak ne olur ne olmaz akıllı telefon olsun diyenler için tercih edilebilecek, giriş seviyesi modeller olduklarını söyleyebiliriz. Fiyatı henüz açıklanmadı, ancak Moto E4’lerin 100 dolarlık fiyatı göz önüne alındığında buna yakın fiyatlar görebiliriz.