Moto G6'nın Görselleri ve Özellikleri Sızdı!

Motorola'nın yeni cihazı Tayvan'da NCC (Ulusal İletişim Komisyonu) alırken ortaya çıktı. Moto XT-1922 kod adını taşıyan telefonun Moto G6 Play olabileceği iddia edildi.

Bir zamanlar cep telefonu devi olan Motorola, Lenovo'ya satıldıktan sonra telefon piyasasında tekrardan hatırı sayılır bir yer tutabilmek için çalışmalarına devam ediyor. Şirket, son olarak Tayvan'da telefonların satılabilmesini sağlayan Ulusal İletişim Komisyonu'ndan sertifikasını kaydettirirken yeni telefonunun özelliklerinin sızdırılmasına engel olamadı. Sızıntılarda telefonun Moto G6 Play modeli olduğu görülüyor. Motorola tarafından MWC 2018'de duyurulacak olan Moto G6 3 versiyondan oluşuyor: Bir giriş seviye ve orta seviye cihaz ile bir "Plus" modeli. Cihazın bazı özellikleri NCC sertifikasıyla sızarken ünlü duyumcu @OnLeaks de bazı görseller paylaştı.

Sızıntılara göre, Motorola Moto G6 Play oldukça uygun bir fiyata sahip olmasına rağmen şık bir tasarıma da sahip olacak. Telefonun arka tarafının, ucuz bir model olması dolayısıyla polikarbonat bir malzemeden yapılacağı düşünülüyor. Tek bir arka kameraya sahip olan telefon LED flaşla desteklenecek. İnce çerçeve modasına uyan Motorola, 18:9 ekran gövde oranına sahip bir telefon piyasaya sürecek.

Ön kamera ise özellikle selfie çekmeyi sevenler için dikkat çeken bir ayrıntı içeriyor: LED flaş. Telefon bu sayede, düşük ışıkta bile daha iyi bir selfie deneyimi sunmayı hedefliyor. 3.5 mm kulaklık girişi de olan telefonun en eksik yönü ise bir micro USB giriş olarak görünüyor. Spekülasyonlara göre, Motorola Moto G6 Play, 720 x 1440 piksel çözünürlüğünde 5.7 inçlik bir ekrana sahip olacak. Snapdragon 430 çipsetiyle çalışması beklenen telefon, varyantlara bağlı olarak 2-3 GB RAM ve 16-32 GB ROM'la gelecek. En önemli kıstaslardan birisi olan pil konusunda ise Moto G6 bizi üzmeyecek ve en 4000 mAh'lık bir güce sahip olacak. Ancak micro USB girişi düşünüldüğünde şarj süresinin baya bir uzun olacağını söyleyebiliriz.