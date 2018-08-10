Motorola Perşembe günü Moto Face Unlock uygulamasını Google Play Store'da yayınladı. 100.000'in üzerinde indirilen uygulama, Google Play'de üst sıraları zorladı.

En son çıkan Motorola cihazlarının birçoğu için yerel uygulamalar paketinin bir parçası olan Moto Face Unlock, kullanıcıların sadece kendi selfie kameralarına bakarak telefonlarının kilidini açmalarını sağlayan ücretsiz bir uygulamadır. Uygulamanın Play Store sayfası, Moto Face Unlock'un Android 8.0 veya üstü sürümleri çalıştıran cihazlarla uyumlu olduğunu belirtmekte.

Uygulama şu anda yalnızca Moto G6, Moto G6 Plus, Moto G6 Play, Moto Z3, Moto Z3 Play ve Moto X4 cihazlarında indirilebilir durumdadır. Yerel uygulama olmasına rağmen Motorola, Moto Face Unlock hizmetinin güncel tutulması sürecini kolaylaştırmak için sadece Play Store sürümünü kullanmaya başladı. Moto Face Unlock için bir sistem yazılımı güncellemesiyle yeni ayarlar, düzeltmeler veya hata düzeltmeleri yayınlamak yerine Motorola, artık uygulamayı doğrudan destekleyen cihazlarda otomatik olarak güncelleyebiliyor.

Telefonun güvenlik ayarlarına erişip indirdikten ve kurduktan sonra, Moto Face Unlock uygulamasının kullanımı kolaydır ve şu anda piyasada bulunan diğer yüz tanıma çözümleri gibi çalışmaktadır. Moto Face Unlock uygulamasının diğer eski Motorola cihazlarına uyumlu hale getirilip getirilmeyeceği de en çok merak edilen soruların başında geliyor. Şirketten herhangi bir ipucu verilmemesine rağmen eski cihazlara da sunulabileceği düşünülüyor.