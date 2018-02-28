Motorola’nın Efsane Telefonu RAZR Geri Dönüyor!

Akıllı telefonlardan önce sektörün beğenilen telefonlarından olan Motorola RAZR, bambaşka bir formda geri geliyor.

Bir dönem Motorola’nın en çok sevilen telefonlarından biri olan RAZR, çok daha farklı bir şekilde geri dönmeye hazırlanıyor. Kapaklı telefonların çok popüler olduğu bir dönemde Motorola tarafından çıkarılan ve çok geniş bir kitlenin sevgisini kazanan telefon, iki ekran sunmasıyla o dönem büyük fark yaratıyordu.

Son yıllarda bu tarz telofonları akıllı bir şekilde yeniden canlandırmaya karar veren üreticiler, bu markaların gücünden yararlanmak istiyor. Motorola da RAZR telefonunu yeniden canlandırmak istiyor gibi görünüyor, ancak birkaç önemli durum var. Öncelikle telefonun ünlenmesini sağlayan birkaç kilit tasarım özelliği bulunmayacak. Daha farklı bir formda çıkması beklenen yeni olası RAZR telefonunun çıkış tarihi hakkında bir bilgi yok.

Motorola’nın bu nostalji dalgası ilk olarak geçen sene ortaya çıkmıştı. Markanın sahibi Lenovo, geçen sene RAZR’ın piyasaya döneceğini ima etmişti. Motorola, bu markayı nasıl kullanacak bilinmiyor, ancak Samsung’la hayata geçmesi beklenen katlanabilir ekran formuna rakip olarak bir RAZR cihazının çıkarılabileceği düşünülüyor.

Katlanabilir ekranla ismine daha uygun bir cihaza bürünecek yeni RAZR’ın ne zaman duyurulacağı hakkında hiçbir bilgi paylaşılmadı. Motorola RAZR’ın çıkış tarihi en iyi ihtimalle 2018 sonu olacaktır. Bu yüzden bu cihaz hakkında bilgilerin ortaya çıkması için biraz daha beklememiz gerekiyor.