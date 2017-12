Motorola Çin’de Star Wars Moto Mod Çıkarıyor

Yeni mod sadece Çin'de çıkacak. Star Wars: The Last Jedi'nin yayınlanma tarihine yakın bir dönemde, bir kaç hafta içerisinde yayınlanacak olan modun fiyatı ise sadece 20$.

Moto Mod’larla bir çok değişik şey yapabilirsiniz ama en favori olanlarından biri Motorola’nın Style Shells’idir. 360 derece kamera ya da projektöre bağladığınız zaman şahane oluyor. Daha güzel yanı ise hareket halindeyken telefonun görünümünü değiştirebiliyor olmak.

Motorola’da halen içerisinden seçim yapabileceğiniz muhteşem bir ‘Style Shells’ koleksiyonu var. Bunun yanında gelecek Star Was: The Last Jedi filminin onuruna firma, bir de özel bir Star Wars temalı olanını çıkaracak.

İlk olarak Tech Droider’ın tespit ettiği Style Shell, elinde, ikonik kırmızı renk ışın kılıcını, arkasında ‘Sith’ sözcüğünü taşıyan Darth Vader’ı ve alt bölümlerin yakınında bir yerde Star Wars logosunu sergiliyor. Yeni karakterlerin yerine Vader’ı sergilemek talihsiz bir seçim ama yine de bu durum Style Shell’i muhteşem olmaktan alıkoymuyor.

Motorola yeni ‘Shell’i, The Last Jedi’nin yayın tarihine yaklaştığımız dönemlerde, birkaç hafta içerisinde yayınlayacak gibi görünüyor. Yayınlandığında sadece 20$’a satılacak. Fakat maalesef tıpkı Transformers: The Last Knight’ın gösterimi dönemleri sırasında yayınlana özel Moto Mod’larda olduğu gibi, yeni Star Wars modları da sadece Çin’de olacak.