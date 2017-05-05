Motorola 'Tablet Oyununa' Geri Dönüyor!

Lenovo'nun çoğunluk hissesini elinde barındırdığı ünlü bilişim devi Motorola, çok uzun süren bir aradan sonra "tablet sektörüne" geri dönüş yapmaya hazırlanıyor.

Dünyanın ilk cep telefonu üreticisi konumunda bulunan Motorola, son yıllarda fazlasıyla talihsiz zamanlar yaşadı ve gelirleri dibi gördü. Şirket önce Google tarafından satın alındı. Ne var ki Google, Motorola'nın yeterince kar getirecek bir firma olmadığına kanaat getirerek markanın haklarını Çinli Lenovo'ya sattı.

Uzun süren ayrılığın ardından Motorola, tablet bilgisayar dünyasına geri dönüyor. Haberlere göre Motorola'nın yeni tableti hem etkileyici, hem de fazlasıyla kaliteli gözüküyor. Motorola'nın yeni tableti navigasyon menüsünde bulunan uygulamalar arasında rahatça geçiş gerçekleştirebilir.

Motorola'nın yeni tablet ailesininm 9 ile 10 inç aralarındaki ekrana sahip olacağı iddia ediliyor. Ne var ki hiçbir yetkili, diğer donanım kalemleri hakkında bilgi sızdırmıyor. Söyleyebileceğimiz tek şey tablet ailesinin, yılın son çeyreğinde satışa sunulacağı yönünde.