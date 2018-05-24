Motorola, Yeni Modeli Moto Z3 Play'i Haziran'da Tanıtabilir

Motorola, geçtiğimiz ay piyasaya sürdüğü Moto G6 ve E5 modellerinin ardından 6 Haziran'da Brezilya'da yapılacak lansmanında yeni bir cihaz tanıtmayı planlıyor.

Geçtiğimiz günlerde Motorola'nın Breziya medyasına gönderdiği davetiyede, bir kadın modelin üzerinde 06.06.18 yazan bir telefonu tutmasıyla lansman tarihini açıklamıştı. Bu açıklama sonrası ortaya birçok iddia atılmıştı. Bu iddialar arasından en güçlü olanı ise yeni bir telefonun tanıtılacağı tahminiydi. İddialara göre Motorola, bu lansmanda Moto Z3 Play'i kullanıcıların beğenisine sunacak.

Çıkan haberlere göre Moto Z3 Play'in çift kamerasının olduğu ve Snapdragon 636 yonga setine sahip olacağı iddia edildi. İşte basına yansıyan bilgilere göre cihazın tüm özellikleri.

Moto Z3 Play Özellikleri

Yonga seti: Snapdragon 636

RAM: 4GB/6GB

Depolama: 32GB/64GB

Ekran: 6.00 inç 18:9 Super AMOLED

Arka Kamera: 12MP(f/1.6) + 8MP

Ön Kamera: 5 MP (f/2.0)

Batarya: 3000mAh

İşletim Sistemi: Android 8.0 Oreo

Yansıyan haberlerin kaynağı olarak Moto Z2 Play'in, geçtiğimiz yıl Haziran ayında tanıtılmış olması gösteriliyor. Brezilya medyasına gönderilen davetiye, lansmanın tarih ve saatinin yazdığı bir akıllı telefonu göstermekte. Davetiyedeki dış görünüşünden tanıyamadığımız bir model olan bu akıllı telefon ise Moto Z3 Play olabilir.