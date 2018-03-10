Motorola, Yeni Bir Sanal Gerçeklik Gözlüğü Tasarladı

Motorola’nın tasarladığı gözlükte birde kamera deliği bulunuyor ve bu deliğin arttırılmış gerçeklik için kullanılıp kullanılmayacağı merak konusu.

Telefon sızıntılarına hız kesmeden devam eden Evan Blass, bu seferde Motorola’nın yeni sanal gerçeklik gözlüğünü sızdırdı. Motorola’nın yeni sanal gerçeklik gözlüğü Mod olarak tanımlandı, ancak muhtemelen yeni bir Daydream kulaklık takımı olacak.

Motorola, Z-serisi telefonlar için Moto Mod sanal gerçeklik gözlüklerini son yıllarda üst seviyeye çıkarmaya çalışıyor, ancak bu cihazların yalnızca birkaç tanesi yeterince kullanışlı. Z-serisi telefonlar için yeni üretilen Moto Mod sanal gerçeklik gözlüklerinin içerisinde manyetik bir şeylerin bulunması bunun mod olduğu anlamına gelmiyor. Sonuçta içerisine tekrar telefon takacağız. Sanal gerçeklik herkesin gelişmesini heyecanla beklediği bir teknoloji, ancak bunun kafaya telefon takıldığı zaman pek heyecanı kalmıyor.

Sanal gerçeklik gözlüğüyle ilgili fotoğrafı dışında başka bir ayrıntı sızdırılmadı. İlk bakışta ürün, bir telefon için standart VR setine benziyor. Gözlüğün önündeki delik arttırılmış gerçeklik için kullanılması konusunda büyük merak uyandırıyor. Ancak bunun için ilk olarak Motorola’nın arttırılmış gerçeklik içerikleri üretmesi ya da, mevcut olanları kullanmak için Google ile anlaşma sağlaması gerekiyor. Bu nedenle daha büyük gelişmeler yaşanana kadar Motorola gözlükleriyle yaşanacak arttırılmış gerçeklik deneyimi için heyecanlanmanın bir anlamı yok.