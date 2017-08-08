Motorsport Manager Mobile 2 Play Store'da Hız Kazanıyor

Motosport Manager Mobile 2 ilk oyun gibi Play Store'da hızla indirilmeye devam ediyor. 3.99 $'lık fiyatına değecek özellikleri olan oyun ilk oyundaki memnuniyeti devam ettiriyor.

Geçtiğimiz ay popüler spor similasyonu olan Motorsport Manager'ın arkasındaki ekip, mobil cihazlarda bir yenilik çıkartmak için hazırlandıklarını açıkladı. Orijinal oyun 4.7 puan ve yarım milyondan fazla indirmeye sahip ve Android'de türünün en iyileri arasında yer alıyor.

Oyun, Formula 1 stil şampiyonasında yarışmak için kendi yarış ekibinizi oluşturmakla ilgili. Herhangi bir yönetim similasyonunda olduğu gibi, gerçek sürüşü yapmazsınız. Ancak her yarışın sonucunu etkileyen kararlar alırsınız. Sürücüleri kiralayıp, araç geliştirebilir ve diğer görevlerin yanı sıra ırk stratejisine karar verebilirsiniz. Takımınız ligin en alt sırasında başlıyor. Dünya şampiyonu olmak için merdivene tırmanmasına yardımcı olmak ise sizin işiniz.

Oyun şimdiye kadar 63 incelemeden Play Store'da 4.9 puan almış bir oyundu ve hayranlarını orijinal sürümü memnuniyetle oynadılar. 3,99 $ 'lık ilk oyunun iki katı fiyata sahip olan oyun, ekstra özelliklere değecek gibi görünüyor.





Oyunun kısa tanıtım videosu ise şu şekilde,