ABD’de bir uçak faciasının kıyısından dönüldü. Sefer halindeki bir yolcu uçağının motorlarından birisi havada patladı, patlama şiddetiyle uçak içindeki bir yolcu yaşamını yitirdi. Uçağı her şeye rağmen başarılı bir şekilde piste indirmeyi başaran pilot savaş pilotu çıktı.

New York’tan Dallas’a hareket etmek üzere 143 yolcusuyla uçuşa başlayan uçak, Southwest Airlines şirketine ait Boeing 737-700 tipli bir uçaktı. Seyir esnasında sol kanadındaki tek motoru, şiddetli bir şekilde patlayan uçağın bir camı kırıldı. ABD havacılık tarihindeki son ölümlü kaza 2009 yılında gerçekleşmişti.

İki çocuk annesi olan Jennifer Riordan, patlayan camın yanındaki talihsiz yolcuydu ve hava akımının şiddetiyle dışarı doğru çekildi. Hemen yanındaki yolcular Riordan’ı son anda yakalayıp içeri çektirler, ancak her şey için çok geçti. Riordan yaşamını yitirdi.

Bir motoru patlamış şekilde yoluna devam eden uçağın Philadelphia kentine acil iniş yapılması için çaba serf ediliyordu. Fakat garanti olan hiçbir şey yoktu. Alınan tüm risklere rağmen uçak başarılı bir şekilde piste indirildi. Riordan haricindeki bütün yolcuların hayatı kurtulmuş oldu ve çok ölümlü bir uçak kazasının eşiğinden dönüldü.

ABD’deki yetkili kurumlar, uçaktaki sorunla ilgili soruşturma başlattılar. Hemen ardından her şeye rağmen uçağı indirmeyi başaran kahraman pilotun kim olduğu merak edildi.

Tammie Jo Shults (solda), F/A 18 tipi savaş uçağını uçuran ilk kadın pilotlardan birisiydi:

Aynı zamanda ABD’nin ilk kadın pilotlarından birisi olan Shults, 1985 yılında orduya katılmıştı. İlkleri başaran bir pilot olmasına rağmen gerçek bir savaşta uçmasına izin verilmediği için 1993 yılında ordudan ayrılarak Southwest Airlines’a katıldı.

Shults, normal şartlarda öldürmek için göklerde olacaktı. Ancak onun 24 yıl önce verdiği karar, 142 insanın hayatını kurtarmasını sağladı.