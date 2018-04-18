Motoru Patlayan Uçağın Telsiz Kayıtları Ortaya Çıktı!

ABD merkezli yerel bir hava yolları şirketi olan Southwest Airlines’a ait 1380 numaralı uçuş, filmlere konu olacak bir şekilde facianın eşiğinden döndü. Motoru patlayan ve gövdesinde bir delik açılan uçağı piste indirmeyi başaran pilotun soğukkanlılığı gündeme oturdu.

Eski savaş pilotu Tammie Jo Shults havacılık tarihinde ender rastlanan bir kahramanlığa imza atarak, motoru patlayan bir uçağı içindeki 142 yolcuyla birlikte piste sağlam şekilde indirmeyi başardı. Uçağın camlarından birisi patlamanın şiddetiyle kırılmış ve hemen cam kenarındaki yolcu dışarıya fırlarken son anda diğer yolcular tarafından içeriye çekilmişti. Yolcu hayatını kaybetse de diğer herkes sağ salim yeryüzüne ulaştı.

Pilotların ciddi baskılara psikolojik olarak direnebileceklerini bilirdik, ancak 1380 sefer sayılı bu uçağın emekli kadın savaş ğilotu Shults, ortaya yeni çıkan ses kayıtlarıyla adeta ders veriyor.

İnsana saatler gibi gelmesi muhtemel olan bu birkaç dakikalık ses kaydında pilotun sorun yaşadığı andan itibaren Hava Trafik Kontrol Merkezi görevlisi ile yaptığı görüşmeyi dinliyorsunuz. Kadın pilotun sesi sanki sıradan bir iniş yapılacakmış gibi gelse de konuşmanın en ilginç yeri, bir yolcunun camdan fırladığını söylediği an oldu:

Pilot: Uçağın iki motorundan birisi artık eksik, biraz yavaşlamamız gerekecek.

Pilot: Yaralı yolcularımız var.

Hava Trafik: Yaralı yolcular, tamam, uçakta fiziksel olarak bir yangın var mı?

Pilot: Hayır yangın yok, bir motor eksik. Bir delik olduğunu söylediler ve bir yolcu delikten fırlamış.

Hava Trafik: Üzgünüm, bir delik olduğunu ve birinin fırladığını mı söyledin?

ABD basınına göre camdan fırlayan yolcunun bedeni, son anda diğer yolcular tarafından uçak içerisine geri çekildi. İki çocuk annesi olan Jannifer Riordan, 2009’dan bu yana ABD’deki bir uçak kazasında yaşamını yitiren ilk insan oldu.