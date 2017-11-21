Motosiklet Doğuran Araba 'Honda City Turbo'

Motocompo adı verilen küçük scooter'ı bagajında taşıyan Honda City Turbo, kısa zamanda 100 km hıza ulaşabiliyor.

Bu haftaki araba testini gerçekleştiren Jason Torchinsky için oldukça eğlenceli bir deneyimdi. İçerisinde sürmesi eğlenceli bir araç taşıyan bir arabaydı Jason’ın test ettiği. Arabanın markası Honda City Turbo, içinden çıkan araç ise Honda Motocompo Scooter.

Ortak beslenme mantığında oluşturulan araçlardan küçük olanı (Motocompo Scooter), bavul şeklinde karemsi bir alan içerisine katlanarak konabilecek şekilde tasarlanmış. Katlanan motosikletin şekli ve büyüklüğü de, ilk olarak 1981 yılında çıkan Honda City’nin bagaj bölümünü biçimlendirmiş.

Söz konusu küçük araç gösterisinin gerçek yıldızı küçük scooter olmakla birlikte, Honda City Turbo’nun da haddi zatında büyüleyici küçük bir canavar gibi olduğunu söylüyor Jason. Ekonomi sınıfı Honda City’i ele alarak müthiş ve hızlı bir hatchback’e çevirmiş Hirotoshi.

Bunu gören Honda tasarımı beğendiği için bu konsepti alarak, 44 beygir gücündeki bir motorun iki katından daha fazla güce sahip bir turboşarj ile birlikte motorun gücünü 100 hp’ye kadar çıkarmış.

Küçük hatchback tipi araç, 8.6 saniye içerisinde sıfırdan 100 km’ye kadar hızlanarak, gelişmiş bobin sarımları, her iki tarafta da bulunan stabilizörler ve daha kaliteli tekerlek ve lastiklerin kullanımı sayesinde bu hızını koruyabiliyor.

Oldukça eğlenceli bir sürüşe sahip olan aracın aynı zamanda pratik olduğunu hissetmiş Jason. Hızlı bir hatchback’in olması gerektiği gibi.

Bunun yanında araçla birlikte 360$’a sunulan bir seçenek de bulunuyor: Bir adet motorsiklet.

Scooterdan hallice, motorsiklet benzeri aracın adı Motocompo. 45 kg ağırlığında, 49 cc,2.5 beygir gücündeki bu küçük bavul, üzerine binip gezinebileceğiniz türde.

Tasarım eseri olan küçük aracın temel özelliği, origami mantığının hakim olduğu bir tasarıma sahip olması. Böylece taşınması kolay bir kutuya dönüşebiliyor. Koltuğu kaldırarak aracın gidonlarından tutuktan sonra aynayı kaldırıp, çalıştırma pedaline basarak, gaza basıyorsunuz. Honda City’nin bile giremeyeceği yerlere girerek, yolculuk yapabiliyorsunuz.