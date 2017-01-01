Motosiklet Sigortası Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Motosikletinize zorunlu trafik sigortası yaptırmak için dikkat etmeniz gereken detaylar haberimizde.

Motosiklet sahibi olmak hem çok keyifli hem de oldukça riskli olduğu için pek çok kişi sıfır kilometre ya da ikinci el motosiklet almaya heveslense de genellikle vazgeçer. Motosikletinizle keyifli ve güvenli yolculuk etmek için önce trafik kurallarına uymanız gerekir. Özellikle çarpmanın şiddetinin doğrudan insan vücudunda hissedileceği bir motosiklet üzerindeyken trafik kuralları esnetilmeye gelmez.

Diğer önemli bir konu da mutlaka Araç Trafik Sigortası yaptırmanız gerektiğidir. Çünkü trafikte sizin hasar vereceğiniz araç, yaya, yolcu ya da sürücüler için Trafik Sigortası teminatı alabilmek maddi ve manevi güven sağlar. Peki, motosiklet için Trafik Sigortası nasıl yaptırılır, motosiklet için Trafik Sigortası fiyatları ne kadar, motosiklet Trafik Sigortası nerede yaptırılır, motosiklet Sigortası ne zaman yenilenir gibi soruların yanıtlarını sizin için araştırdık;

Motosiklet Trafik Sigortası Nasıl Yaptırılır?

Motosikletiniz için Trafik Sigortasını Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı tarafından Trafik Sigortası yapmaya yetkisi olan sigorta şirketleri aracılığıyla yapabilirsiniz. İşlemlerin tamamlanması için ruhsat ve kimlik bilgileriniz yeterlidir. Söz konusu bilgileri paylaştıktan sonra sigorta şirketleri sizin için ödeyeceğiniz pirim miktarı, sigortanızın teminat kapsamı hakkında size bir teklif yapar. Alacağınız teklife göre karar vererek online olarak ya da offline olarak kolayca işlemleri tamamlayabilirsiniz.

Motosiklet Sigortası Fiyatları Nasıl Belirleniyor?

Motosiklet Trafik Sigortası için ödeyeceğiniz prim miktarı temelde her mali yılın başında bir önceki yılın kaza, teminat ve trafik istatistikleri değerlendirilerek Başbakanlık Hazine Müsteşarlı tarafından belirlenir. Bu temel rakamlara motorlu taşıta ve sürücüye dair değişken olan aşağıdaki konu başlıkları eklenerek sigorta şirketleri tarafından net fiyatlar belirlenir.

Motosiklet Fiyatlarına Neler Etki Eder?

Motosikletin modeli, Motosikletin markası, Motosikletin yaşı, Motosikletin plakasının kayıtlı olduğu ilin trafik yoğunluğu, Motosikletin plakasının kayıtlı olduğu ilin trafik kaza istatistikleri, Motosiklet ruhsat sahibinin kaza geçmişi, Bir önceki yıllarda sigorta poliçe yenileme dönemlerine gösterilen sadakat, trafik sigortası kademesi.

Motosiklet Trafik Sigortasını Ne Zaman Yenilemek Gerekir?

Diğer motorlu taşıtlar gibi Motosiklet Zorunlu Trafik Sigortası da yılda bir kez yenilenir. Hayalinizdeki motosiklete arabam.com ilanları arasından ulaşabilirsiniz. Satın alacağınız motosiklet için hemen Trafik Sigortası yaptırarak daha güvenli ve risksiz sürüş keyfini yaşayabilirsiniz.