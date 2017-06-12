Mount and Blade 2: Bannerlord Oynanış Videosu Geldi!

Mount & Blade'in merakla beklenen yeni oyunu, sonunda oynanış videosu ile karşımızda.

Türk şirketi TaleWorlds'ün ilk olarak 2008 yılında oyun sektörüne kazandırdığı Mount & Blade'in yeni oyun Bannerlord, uzun süredir oyunun sevenleri tarafından merakla beklenmekteydi. Geçtiğimiz yılın son aylarına doğru oyunun Steam sayfasının da oluşturulması, beklentileri iyice arttırmıştı.

Ve sonunda bu beklentimiz, E3 2017 etkinliği ile son buldu. TaleWorlds Entertainment, merakla beklenen yeni RPG oyunu için oynanış videosunu yayınladı:

Dövüş tekniği olarak ilk oyununkine benzer dinamikleri kullanmış olan TaleWorlds, buna karşın daha gelişmiş grafikler ve oyuncuların tercih edebileceği daha fazla 'kombat' seçeneği de sunmakta. Aynı şekilde at üzerinde de oyuncuların manevra ve kabiliyetleri, çok daha başarılı şekilde karşımıza çıkıyor.

Mount & Blade, ilk oyunu ile dünya genelinde 7 milyon adet satmayı başarmış ve ilk oyunun popülerliği, yeni oyunu bekleyen kitleyi de epey bir arttırmıştı. Bakalım Bannerlord, bu beklentileri iyi bir şekilde karşılayabilecek mi? Mount & Blade II: Bannerlord'un henüz kesin çıkış tarihi paylaşılmamış olsa da oyunun 2017 yılı içinde geleceği duyuruldu.

