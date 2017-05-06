Mount & Blade, eSpor'da Boy Göstermeye Hazırlanıyor!

eSpor turnuvalarına son katılan oyun Mount & Blade oluyor.

eSpor turnuvaları dediğimizde akıllara hemen Counter-Strike, Battlefield gibi 'shooter' oyunları ya da Dota, League of Legends, Smite gibi online dövüş arenalarının olduğu oyunlar geliyor olabilir. Fakat zaman zaman profesyonel oyuncular mücadelelerini 'role-playing' yani RPG türünde oyunlara da taşımak istiyorlar.

İşte o oyunlardan biri de, Türk şirketi TaleWorlds imzası taşıyan Mount & Blade. İlk olarak 2008 yılında piyasaya sürülen ve o tarihten bu yana oluşturduğu sadık hayran kitlesini genişleterek tam 7 milyon adet satış rakamını geride bırakan oyun, şimdi de 'Battle of Bucharest' de boy göstererek ilk kez canlı bir oyun turnuvasına dahil olmaya hazırlanıyor.

Litvanya eSpor Federasyonu tarafından 12 Mayıs'ta başlayacak turnuvaya, Avrupa'nın dört bir yanından pek çok oyuncu takımı, farklı oyun turnuvalarında karşı karşıya gelerek birinciliği elde etmeye çalışacak. Birinci takıma verilecek para ödülü ise 10,000 dolar.

Mount & Blade'in böyle bir turnuvada yer alacak olması ise eSpor dünyası açısından oldukça ilginç bir gelişme olarak karşımıza çıkmakta. Bu konuda fikirlerini paylaşan Litvanya eSpor Federasyonu başknaı Sergei Klimov, "Mount & Blade'in eSpor arenasında boy göstereceği bu formatı gelecekte, farklı ülkelerde düzenleyeceğimiz turnuvalara da eklemeyi düşünüyoruz. Ayrıca yarışmalar çoğaldıkça verilecek olan ödüller de artacak. Aynı şekilde Mount & Blade II: Bannerworld oyunu ne zaman çıkarsa onu da turnuvaya dahil etmeyi düşünüyoruz."

TalesWorld, bir süredir Mount & Blade II'in üstünde çalışmakta. Geçtiğimiz yılın son aylarında Steam sayfası da oluşturulmuş olan oyun, kesin tarihi bilinmese de bu yıl içinde piyasaya çıkacak.