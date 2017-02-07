Ünlü Rushmore Dağı'nın İçindeki Gizli Odada Ne Var?

Rushmore Dağı, ABD'ye gidenler ya da gidecek olanlar için önemli turistik duraklardan bir tanesi. Peki filmlere dahi konu olan bu gizemli mekanın içinde gizli bir oda olduğunu biliyor muydunuz?

Amerika'nın tarihinin bazı noktalarına ışık tutan ve ülkemizde Define Avcısı ismiyle sahne alan “National Treasure” filmini aranızda izleyenler muhakkak vardır. İşte bu filmin geçtiği, önemli Amerikan başkanlarının dağa yapılmış heykellerinden oluşan Rushmore Dağı'nın içinde gizli bir odanın olduğunu biliyor muydunuz? Bu odaya turistlerin girmesine izin verilmiyor. 1920’lerde başlanan proje Mirror gazetesinin haberine göre bir “kayıt salonu” olarak tasarlandı. Heykeltraş Gutzon Borglum ve takımı 1927 ve 1941 arasında bu ikon olan yapıyı vücuda getirdi. Aslında başkanların yanına 5. bir kişinin de heykelini yapacaktı ancak çok karmaşık olduğu için bundan vazgeçmek zorunda kaldı. Bu tavizden sonra, gizemli bir odanın çalışmalarına başladı. Bu odada ABD tarihinin en gizemli bilgileri depolanacaktı. Poor Gutzon projesini tasarladı, ancak yapımını bitiremeden gizemli bir şekilde öldü. 90’lı yıllara dek süren çalışmalarla bitirilen odada bugün ABD’nin bazı sembol belgeleri mevcut. Bağımsızlık Bildirgesi, ABD Anayasası, Haklar Bildirgesi gibi belgelerin orijinalleri bir titanyum kasanın içinde korunuyor. Turistler bu odaya giremiyor, zaten yürüyerek ulaşabileceğiniz bir mesafede de değil. ABD tarihinde bu tarz gizemli sembollere, gizli odalara sıkça rastlanıyor. Sanıyoruz bu odanın içinde sade birkaç adet temsili belgenin dışında daha gizemli nesneler de mecut. Umarız bir gün bu odanın içindekiler de turistlere açılır. 2.000 TL Fiyatının Hakkını Veren Sanal Gerçeklik Gözlüğü: Playstation VR İnceleme Videomuz İçin Buraya Tıklayın!