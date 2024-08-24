Mickey Mouse'umsu FPS Oyunundan Yeni Fragman Geldi

Disney'in ilk eserlerinden Steamboat Willie benzeri tasarıma sahip Mickey Mouse FPS oyunu bir isme ve fragmana kavuştu.

Cuphead için sık sık "1930'larda bir oyun yapılsa böyle görünürdü" yorumları yapılmıştı. Yakın zamanda Mickey Mouse'ın ilk maceralarından olan Steamboat Willie'nin telif kısıtlamasının kalkması ile birlikte oyun geliştiriciler için iki noktayı birleştirmek zor olmadı. Öte yandan bu yeni oyun bir FPS olacak.

Cuphead ile Call of Duty'nin birleşimi gibi gözüken yapımın ismi Mouse: P.I. for Hire olarak belirlendi. Ayrıca oyundan yeni bir fragman da yayımlandı. Açıkçası bu fragman, tam olarak bu tür bir oyundan beklenilen estetiği başarılı şekilde yansıtmayı başarıyor.

Mouse: P.I. for Hire Fragmanı

Oyunun yapımcısı olan Fumi Games elbette ki Mickey Mouse'un ismini ya da karakteri doğrudan kullanmıyor ancak benzerlikler ve genel olarak oyunun estetiği 1930'ların çizgi filmlerini hatırlatıyor. P.I. Pepper adındaki ana karakterimiz, bazı davaları çözmeye çalışıyor. Bu esnada da çokça fareyi vuruyor, çizgi film şiddetinin dibini ekmekle sıyırıyor ve muhtemelen bu tür oyunlardaki en özgün silah doldurma animasyonlarını izliyoruz.

Öte yandan Mouse aslında Steamboat Willie'den o kadar da esinlenilmiş bir yapım değil. Yine de oyunun ilk duyuruları yapıldığı dönemde Steamboat Willie kamusal alana geçiş yaptığı için bu durum dikkat çekmişti.