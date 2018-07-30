Mozilla, Firefox'u Yenilerken Kullanıcılardan Yardım İstiyor

Mozilla, Firefox'u yeniden markalaştırma kararı aldı ve özellikle yeni logo tasarımları konusundan kullanıcılardan fikirlerini istiyor.

Mozilla, Firefox'un kafalarda çizdiği tarayıcı imajını geliştirmek ve hizmet alanıyla birlikte görüntüsünü de değiştirmek için çalışmalara başladı ve ilk olarak Firefox ve beraberinde geliştirilecek yeni eklentiler için görsel tasarımları üzerinde yoğunlaştı. Ancak şirket, tasarımların seçilmesi konusunda kullanıcılardan geri dönüş istiyor.

Markalaşma ve markayı sürekli yeni tutma çalışmaları genel olarak da oldukça kritikken, söz konusu internet gibi hızlı değişen bir alan olduğunda markaların çok daha yenilikçi ve güncel kalabilmeleri gerekiyor. Mozilla da benzer amaçlarla Firefox'un görsel yönünün değişmesin istiyor çünkü şirkete göre 'ateşten tilki' figürü, markaya yeni uygulamalar ve eklentiler için yeterince geniş bir tasarım alanı sunmuyor.

Mozilla tam da bu yüzden, markayı yeniden tasarlama kararı aldı ve Firefox ismi dışında her detayda ciddi değilikliklere gidiyor. Marka tasarımları için çalışan ekip, çalışmaları sonucunda iki farklı seçenek ortaya çıkardı;

Her iki seçenekte de yer alan ilk ikonlar, ateşten tilkinin yerini alacak olan yeni marka logosu için tasarlanmış. Mozilla bu aşamada seçim yapılırken kullanıcıların 'firefox' kelimesini ve markayı en iyi temsil eden ve kafalarında canlanana en yakın olan logoyu seçmesini istiyor. Geri kalan seçenekler ise sırayla genel tarayısı simgelerini (geliştirici sürümü gibi), Firefox Focus ve Firefox Reality gibi tekil tarayıcı hizmetlerinin simgelerini ve son iki sıradaki 5 simge de uygulama simgelerini temsil ediyor.

Mozilla, kullanıcılar için herhangi bir anket sunmadı ancak yayınlanan blog yazısında kullanıcıların fikirlerini belirtmelerini ve özellikle yeni görüntülerin hala 'firefox' gibi hissettirip hissettirmediğini öğrenmek istediklerini söyledi. Yine Mozilla, seçenek olarak sunulan görsellerin hala geliştirildiğini ve gelen yorumlara göre büyük oranda yeniden şekil alacağını da belirtti.