Android ve iOS İçin Yeni Firefox Quantum Tarayıcısı

Mozilla'nın Chrome'a kafa tutan yeni tarayıcısı Firefox Quantum'u iOS ve Android platformları üzerinden indirmek mümkün.

Yıllardan beri her zaman tarayıcı pazarında kendine yer bulmasına rağmen bir türlü “en iyisi” olamayan Mozilla Firefox, dün yayınlanan yeni sürümü ile piyasaların dengesini bozacak gibi duruyor. Firefox Quantum adı altında yayınlanan tarayıcı, Windows, Mac ve Linux'le birlikte Android ve iOS platformları için de mevcut.

Firefox Quantum’un önceki sürümlerine göre en önemli farkı hızıdır. Bu hız, öyle hafife alınacak türden değil. Quantum, geçmişte piyasaya sürülen tüm Firefox’lardan ve hatta Google Chrome’lardan yaklaşık 2 kat daha hızlı.

Firefox Quantum, Photon adı verilen yeni bir kullanıcı arayüzü ile birlikte geliyor. Yeni bir motor sistemine geçen tarayıcı, bu sayede Photon UI’nın hiç olmadığı kadar hızlı ve pürüzsüz olmasını sağlıyor.

Ülkemiz dahil 90 farklı dil desteği sunan Firefox Quantum, gelecekte daha iyi iyileştirmeler alacak gibi duruyor. Eğer telefonunuzun internetinde gezinirken, sürekli kasma ve donmalar yaşıyorsanız, RAM’i çok daha verimli kullanan Firefox Quantum’a bir şans verebilirsiniz.

Mozilla Firefox Quantum’un web tarayıcısını indirmek istiyorsanız buraya, tarayıcıyı mobil cihazınıza indirmek istiyorsanız aşağıdaki linklere tıklayabilirsiniz.