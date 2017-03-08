Mozilla'dan Devrim: Modern Oyunlar Tarayıcıdan Oynanacak!

Mozilla, oyun performansı ve yazılım teknolojisinin tarihine geçecek bir çalışma yapıyor.

Son zamanlarda bilgisayarda oyun tecrübesini iyileştirmeye yönelik birçok güzel gelişme yaşandı. Microsoftun başını çektiği oyuncuların sesini duyan bu akım, sadece ana üreticilerin değil Mozilla gibi ileri düzey üçüncü parti yazılım şirketlerinin de dikkatini çekmeye başladı.

Web tarayıcımızdan şu ana kadar oynayabildiğimiz hiçbir oyun modern PC oyunlarının tadını vermedi, bunu kabul edelim. Yaygın olarak kullanılan Firefox tarayıcısının arkasındaki şirket Mozilla ise artık buna dur demek istiyor.

Şirket, "WebAssembly" adını verdikleri bu teknoloji sayesinde yüksek performans gerektiren (hatta varsa yüksek emisyon gücü ve kurşunsuz benzin) PC oyunlarını, tasarım programlarını, video ve resim düzenleme programlarını ve bilimsel görüntüleme yazılımlarını tıpkı bilgisayarımızdaki gibi tatmin edeci bir şekilde tarayıcı üzerinden kullabileceğimizi iddia ediyor. Hatta bu teknolojiyi içeren bir tarayıcı sürümünü de yayınladılar, nasıl gözüktüğünü aşağıdaki videoda görebilirsiniz.

Çalışan yazılım ne olursa olsun, onu kodlayabilen cihazdan bağımsız olarak yüklediğiniz tarayıcı yazılımlarınızı çalıştırılabilecek. WebAssembly, C veya C ++ gibi diğer üst düzey bilgisayar dillerinin bir web tarayıcısında çalışmasına izin veren düşük seviyeli bir programlama dili olarak yazıldı. Uygulamaları, tarayıcınızı bile kullanmadan önce ayrıştırıyor ve derliyor; aslında bu işlem sistemimizi asıl yoran kısmı oluşturuyor. Mozilla'nın öncülüğü sayesinde, Google ve Microsoft'un tarayıcıları WebAssembly'i destekleyecek. Firefox, ise bu derim niteliğindeki teknolojiyi içeren ilk tarayıcı olarak tarihe geçecek.

Ayrıca ekip, ilerleyen zamanlarda aynı yazılımı mobil tarayıcılara da getirmeyi planlıyor. En son çıkan oyunları bilgisayarınızın özellikleri yetmese de tarayıcınızdan oynadığınızı düşünün! Ya da render kapasitesinin yetmediği sisteminizde ayrıntılı bir CAD tasarımı yaptığınızı…

Mac, PC ve Linux için şu an Beta sürümü olan yeni Firefox yazılım teknolojisinin geleceğini değiştirecek gibi görünüyor. Gelişmeleri heyecanla takip ediyor ve bekliyoruz. Sizler de görüşlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz.