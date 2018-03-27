Facebook, Cambridge Analytica skandalından sonra darbe üzerine darbe yiyor. Mozilla, Facebook'un bilgilerinize erişmesini engelleyecek bir Firefox eklentisini kullanıma sundu.

Mozilla, bugün yayınladığı Firefox eklentisiyle Facebook hesabını silmek istemeyip de bilgilerini korumak isteyenleri rahatlattı. "Facebook Container" adı verilen bu yeni eklenti, Facebook'un internet aktivitenizi reklam için kullanmasını engelliyor. Eklenti, Cambridge Analytica benzeri bir skandalı tam olarak önleme kapasitesine sahip olmasa da, kısmi olarak güvenlik sağlıyor. Üçüncü parti uygulamaların profil bilgilerinize erişimi konusunda herhangi bir güvenlik sağlamayan eklenti, sadece internet dolaşımınız sonucu oluşturulan reklamları engelliyor.

Facebook'un güvenlik sorununu bir nebze çözen bu eklenti, kurulduğu anda Facebook ile ilgili tüm çerezleri silip, hesabınızdan çıkış yapıyor. Facebook'a tekrar giriş yaptığınızda ise üstte mavi renkli bir sekmeyle karşılaşıyorsunuz.

Facebook kullanımınıza normal olarak devam edebileceğiniz eklenti açıkken bir linke tıkladığınızda, link "container" olarak adlandırılan korumalı bölgenin dışında açılıyor. Benzer şekilde Facebook harici bir sitedeyken, "Facebook'ta paylaş" butonlarını kullandığınızda eklenti tekrardan aktif oluyor. Bu eklentiyi kurduğunuz andan itibaren, üçüncü parti sitelere Facebook ile giriş yapma şansınız ortadan kalkıyor.

Facebook'un site dışı reklam ağı diğer uygulama ve web sitelerinin bilgilerine erişmesine olanak sağlıyor. Bu uygulama yüzünden başı belaya giren Facebook, her gün başka bir yerden darbe alıyor. Facebook, mesajlarımızdan bile reklam içeriği üretme potansiyeline sahip. Gizlilik kaygılarının artması üzerine böyle bir eklentiyi kullanıcılara sunan Mozilla, daha önce de Facebook'ta reklam yayınlamayı sonlandıracağını duyurmuştu. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Facebook ile ilgili şüphelerin artması üzerine ortaya çıkan bu eklentiyi faydalı buldunuz mu?