Mozilla, Firefox OS Projesini Sonlandırdı!

Mozilla’nın dört yıldır sürdürdüğü açık kaynaklı işletim sistemi projesi Firefox OS, tamamen sonlandırıldı.

Firefox OS, dört yıl önce ilk defa duyurulduğunda ilginç bir konseptti. Kısmen Android tabanlı olan ve tamamen web teknolojileriyle çalışan açık kaynak bir işletim sistemiydi. Bütün uygulamalar, arayüz, ana ekran ve sistemin birçok kısmı; HTML, CSS ve JavaScript ile yazılmıştı.

Firefox OS, oldukça düşük seviyede donanıma sahip (örneğin 128 MB RAM’e sahip bir cihaz) cihazların kullanıldığı yeni gelişen pazarları hedef alıyordu. Telefon endüstrisinde ise platformun başarılı olamayacağı anlaşılınca Aralık 2015’te Mozilla, Firefox OS telefonları geliştirmeyi bıraktı.

Daha Mozilla, bağlantılı cihazlar ekibiyle Firefox OS’e yeniden odaklandı ve işletim sistemini faydalı hale getirmenin yeni yollarını aramaya başladılar. Bu çabaların sonucu olarak teslim edilmeye hazır tek ürün, değiştirilmiş bir Firefox OS çalıştıran bir Panasonic 4K TV oldu.

Şimdi ise Mozilla, yaklaşık olarak 50 kişiden oluşan bağlantılı cihazlar ekibinin tamamını işten çıkarıyor. Bu da Firefox OS projesinin rafa kalktığını gösteriyor. Bununla birlikte Mozilla, Firefox OS projesinin sonlandığına dair bir de açıklama yaptı.