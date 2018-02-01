Mozilla Firefox’un yeni tarayıcısı Quantum’larda, hackerların bilgisayarınıza girip istediği şeyleri yapmasını sağlayacak bir açık keşfedildi.

Firefox Quantum, özellikle son dönemlerde yaptığı büyük güncellemelerle piyasanın en iddialı tarayıcılarından biri oldu. Hız konusunda çok başarılı olan tarayıcı, sekme performansıyla kullanıcıları kendine çekiyor. Her şey çok güzel giderken Firefox Quantum’da, bilgisayarların uzaktan kontrol edilmesine izin veren özel bir güvenlik açığı olduğu keşfedildi.

Salı günü The Hacker News’in Cisco raporunda ortaya çıkan bu güvenlik açığı, bilgisayar korsanlarının bilgisayarınıza bağlanarak programlar yüklemelerine, şifreleri değiştirmelerine ve kullanıcı verilerini değiştirip yanlış kişilerin ellerine geçmesini sağlayabilir. Üstelik bu ciddi açık belirli bir gruba ait değil Mozilla Firefox sahiplerinin tamamında kullanılabiliyor. Firefox’un masaüstü sürümünü etkileyen güvenlik açığı iOS ve Android için bir sorun teşkil etmiyor.

Mozilla, son dönemde yaptığı atılımla eski tarayıcılarından çok daha hızlı bir tarayıcı geliştirdi. RAM’i son derece dikkatli kullanan tarayıcı, Google Chrome’la mücadele etmek istese de, bu tarz ciddi güvenlik açıkları uygulamaya duyulan güveni de tüketiyor. 170 milyondan fazla bilgisayarda bulunan Firefox Quantum, şans eseri bu güvenlik açığından bir saldırı yemedi.

Araştırmalara göre Firefox Quantum’un bu güvenlik açığından etkilenen kullanıcı bulunmuyor. Bu da biraz olsun gönüllere su serpiyor olsa da en hızlı şekilde Firefox’un yayınladığı yeni güncellemeye geçmekte fayda var. Eğer siz de Mozilla kullanıyorsanız, güvenlik açığı için önlemler almış yeni güncellemeyi buradan indirebilirsiniz.