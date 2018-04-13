Mozilla, web sitelerinin kendisini izlemesinden endişe duyan iOS kullanıcıları için Firefox'un iOS sürümüne izleme koruması özelliği getirdi.

Facebook’un veri sızdırma skandalından sonra ‘kişisel bilgilerin gizliliği’ konusu bir kat daha önem kazanmış oldu. Firefox Quantum ile yeniden yükselişe geçmeyi ve bir numaralı tarayıcı olmayı hedefleyen Mozilla, Firefox’un iOS sürümü için web sitelerinin, kullanıcıların çevrimiçi faaliyetlerini izlemesini engelleyen ‘izleme koruması’ özelliğini duyurdu.

Dün (Perşembe) itibari ile yayınlanan güncelleme ile birlikte izleme koruması özelliği, iOS işletim sistemi ile çalışan tüm cihazlarda varsayılan olarak etkinleştirilmiş durumda. İzleme koruması özelliği sayesinde web gezintilerini Firefox tarayıcıda gerçekleştiren iOS kullanıcılarının Google, Facebook ya da farklı bir web sitesi tarafından izlenme kaygısı bulunmayacak.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Firefox Başkan Yardımcısı Nick Nguyen, ‘’Mozilla’da, insanların gizliliğine saygı duyulması gerektiğine ve hangi bilgileri paylaşacaklarının kullanıcıların kontrolünde olmasının önemli olduğuna inanıyoruz. Artık kullanıcıların verilerini paylaştıkları şirketlerden istedikleri şey de bu.’’ dedi.

Mozilla’nın izleme korumasının kullanımını genişletip genişletmeyeceği henüz bilinmiyor fakat şu anda iOS kullanıcılarının kullanımına sunulmuş durumda. Ayrıca iOS’un varsayılan web tarayıcısı olan Safari’de de web sitelerinin kullanıcıların faaliyetlerini izlemesini engelleyen bir akıllı izleme engelleme özelliği bulunuyor.