Mozilla Firefox VR & AR İçin Yeni Bir Tarayıcı Çıkarıyor

Mozilla, kullanıcılarına herhangi bir bağımsız sanal gerçeklik (VR) veya artırılmış gerçeklik (AR) gözlüğü ile internete göz atma olanağı veren yeni bir Firefox sürümü geliştirdiğini duyurdu.

Mozilla’nın baş araştırma ve geliştirme sorumlusu Sean White'a göre Firefox Reality adlı yeni tarayıcı, Firefox'un açık kaynaklı, yüksek güvenlikli ve süper hızlı bir versiyonu. Ancak, AR ve VR odaklı Firefox sürümünün kullanıcılar tarafından kullanılabilir hale getirileceği konusunda White, henüz bir açıklama yapmadı.

Firefox Reality, herhangi bir üretici tarafından üretilen VR, AR ve başka gerçeklik gözlükleri üzerinden çalışabilecek bir platform olacak. Daha da önemlisi, kullanıcılarına sadece belirli bir gerçeklik gözlüğü ile internete göz atmalarına izin veren, diğer rakiplerinden farklı olacak. Firefox Reality açık kaynaklı olduğundan, VR ve AR şirketleri, tüm kodlarına ve belgelerine erişmelere izin vereceğinden ötürü tarayıcıya herhangi bir gözlüğü entegre edebileceksiniz.

Şirket, Mozilla'nın Firefox Reality kullanıcılarının tarayıcı deneyimini iyileştirmek için de bağlı cihazlarda ve ses tanıma teknolojilerindeki önceki çalışmalarını da gözden geçireceğini söyledi. Web tarayıcılarına sanal gerçeklik gözlükleri ile girebilmenin bizlere ne gibi artıları olacak, bunu ilerleyen günlerde görebileceğiz. Peki, siz bu cihazı yararlı buldunuz mu?