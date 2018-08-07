Mozilla’nın Firefox web tarayıcısı, kullanıcıların daha fazla içeriğe ulaşmasına yardımcı olacak Advance adlı yeni bir deneysel uzantıyı duyurdu.

Mozilla Firefox, kullanıcıların daha fazla içeriğe ulaşmasına ve sezgisel olarak internette gezinmesine yardımcı olmak için makine öğrenimini kullanan Advance adlı yeni bir uzantıyı faaliyete geçirdi. Bu eklenti, Firefox’un devam eden Test Pilot programının (kullanıcıların istediği zaman kullanabileceği) bir parçasıdır ve bir kullanıcının tarama alışkanlıklarını daha iyi anlamak için kullanılmakta.

Eklentiyi kullanmak için Test Pilot uygulamasını etkinleştirildikten sonra, normal olarak tarayıcıyı kullanmaya devam edebilirsiniz. Bu noktada Advance, sizin için not almaya ve göz attığınız sitelerin türünü öğrenmeye başlayacaktır. Ayrıca şirket, Advance'ın hatalı çalışması halinde kullanıcılara sıkıcı, konu dışı veya spam olarak öneriler sunuyor ve kullanıcıların tercihlerine göre ince ayar yapmasına yardımcı olmakta.

Bu özellik, internette yeni nesil web keşfini etkinleştirmeyi amaçlayan ve kullanıcıların web'in farklı köşelerini günlük gezindiklerinden daha fazla keşfetmelerini sağlamayı amaçlayan bağlam grafik girişiminin bir parçasıdır. Yaşamı kolaylaştıran makine öğrenim teknolojilerinin hepsinde olduğu gibi bu eklentide de internete göz atmanıza yardımcı olmak için, tarayıcı geçmişiniz hakkında çok şey bilinmesi gerekmekte.