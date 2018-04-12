Mozilla, iOS’ta İzleme Korumasını Otomatik Etkinleştiriyor

Son zamanlarda Google’ın hizmet kalitesiyle neredeyse eş değer tutulan Mozilla, iOS kullanıcılarının Firefox İzleme Korumasını kendiliğinden varsayılan olarak etkinleştiriyor.

Mozilla gelen son bilgilere göre iOS cihazlarda İzleme Korumasını, ayarlar menüsünde bir seçenek olmaktan ziyade, kendiliğinden varsayılan olarak açıyor. Bu sayede perakende veya benzeri sitelerin sizi takip edip edemeyeceğini belirli filtreler ile ayarlayabilirsiniz. Şirket bu bağlamda İzleme Koruması’nın, Firefox Focus’da mobil cihazlarda ve masaüstü tarayıcıda kullanılan aynı teknoloji olduğunun da altını çiziyor.

Bunun yanı sıra iPad’e gelecek olursak, artık masaüstünde olduğu gibi sekmeleri sıralamak için sürükleyip bırakmanız yeterli olacaktır. Eğer iPad’inizi siz de PC yerine kullanıyorsanız bu şüphesiz ki oldukça işlevsel bir durum.

Mozilla’nın uyguladığı varsayılan uygulamasının, kişinin isteğine bırakılması daha uygun olabilirdi. Bu bağlamda kişi eğer bu durumu arzuluyor ise bunu varsayılan olarak ayarlayacaktır. Peki siz konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Mozilla’nın bu hamlesi doğru muydu?