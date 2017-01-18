Mozilla, Minimalist Tasarımlı Yeni Logosunu Tanıttı

Yeni yıl ile yeni bir yapılanma sürecine girdiğinin izlenimlerini veren Mozilla, işe logo değişikliği ile başladı.

5-6 ay kadar önce yeni logo değişikliğine gideceğini ve yeni logosunun tasarımı için bir yarışma düzenlediğini duyuran Mozilla, sonunda kendine yeni bir logo seçmiş durumda.

Son olarak söz konusu yarışmaya katılan tasarımlar arasından sekiz tanesini finale bırakan Mozilla, bu logolar içerisinden kendine en minimalist olanı seçmiş diyebiliriz.

Sade tasarımı ve hem internete, hem de intenetin temeli olan yazılım ve programlama diline hafiften göz kırpan yeni logo eskisiyle kıyaslandığında şu şekilde durmakta (alttaki yeni logo).

Typotheque tarafından geliştirilen 'Zilla' isimli açık kaynaklı ve ücretsiz olarak sunulan bir fontun kullanıldığı yeni logo ile alakalı Mozilla'nın resmi YouTube kanalından bir de video paylaşılmış.

Sizce Mozilla'nın yeni logosu eskisine kıyasla nasıl olmuş?