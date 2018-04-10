Mozilla'nın internet güvenlik raporuna göre, internet gün geçtikçe daha da fazla yalan haber üretiyor. Daha da kötüsü yalan haberler, gerçek haberlerden 6 kat daha hızlı yayılıyor.

Şimdiye kadar internet sektöründe tam bir yüz akı olan Mozilla'nın 2018 internet güvenlik raporu tamı tamına, 52 sayfalık bir analizden oluşuyor. Bu rapor siber güvenlikten, çevrimiçi gizliliğe kadar birçok önemli bilgiyi içeriyor. Ancak bir 'spoiler' vermeliyiz ki Mozilla'nın 2018 raporu önceki yıllara nazaran hiç de iyi bir vaziyette değil.

Son yıllarda Mozilla'dan aratılan ve bizim de sıklıkla karşımıza çıkan sahte haberler, Amerika'da büyük bir kutuplaşmaya yol açıyor. Mozilla'nın internet güvenlik raporu ise beş ana konuya odaklanmış vaziyette: "gizlilik ve güvenlik, açıklıklar, dijital içerikler, web okuryazarlığı ve merkeziyetçilik."

Gizlilik ve güvenlik sorunları zaten günümüzde bir siber tehdit olma yolunda hızla ilerliyor. Mozilla açıklamalarında bundan bahsetmemesine rağmen, Meltdown ve Spectre gibi bazı güvenlik tehditleri, merkezi işlem birimlerinde bazı güvenlik açıklıklarına sebep oluyor. Ayrıca, Mozilla'nın en büyük tehditlerinden birisi de sahte haberler sorunu.

Sahte haberlerin Twitter'da nasıl yayıldığına dair bir çalışmada araştırmacılar, konu, eğilim veya dağıtım türüne bakmaksızın bir takım sahte haberler paylaştı. Sahte haberler, gerçek haberlerden altı kat daha hızlı bir şekilde yaklaşık 1500 kişiye ulaştı. Viral olan bazı haberler ise diğer haberlere nazaran daha hızlı yayılıyor.

Bu tür etkileri günümüzde hala görüyoruz. Şu an internetin devlerinden olan ve günümüzün yarısını geçirdiğimiz 'Google, Facebook, Amazon, Alibaba' gibi siteler de bu tür bir yöntemler kullanıyor. Facebook, sitelere organik olarak yönlendirilen trafiğin çok büyük bir kısmına sahip, bu durum Facebook'un insanların hangi içeriğe baktıklarını gösteren algoritmalarında yaptığı bir takım değişiklikleri gösteren bir harita.

Çevrimiçi kullanıcılar genellikle, belli başlı sitelere uğruyorlar. Bu durumsa bu sitelerin on binlerce belki yüz binlerce insanı avucunun içinde tutması ve yalan haberlerin hızla yayılması anlamına geliyor. Çünkü insanlar eş zamanlı olarak 'Google, Facebook, Twitter, Instagram' gibi yerlerde vakit geçiriyorlar.

Mozilla'nın hatta genel olarak internetin büyük bir sorunu olan 'yalan haber' konusuna bir çözüm öneriniz var mı? Varsa bir çözüm ne olabilir?