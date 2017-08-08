Mozilla'nın Yeni "Photon UI" Arayüzü Firefox Beta'da!

Mozilla'nın Firefox için geliştirdiği her açıdan minimal arayüzü Photon UI Firefox Nightly uygulamasıyla Android platformuna ulaştı.

Mozilla'nın herkesi heyecanlandırmak istediği versiyon 57 güncellemesinin Kasım ayında yayınlanması planlanıyor.

Güncelleme performans, görsellik ve işlevsellik alanında oldukça çok sayıda geliştirme getirecek. Bu geliştirmelerin en başında Poject Quantum geliyor. Performansı arttırmayı amaçlayan bu proje yeni motoruyla sayfaların yüklenme şeklini tamamen değiştirecek. Versiyon 57 aynı zamanda eski Firefox eklentilerine desteği de kaldıracak. Bu hareket bir çok kullanıcıdan olumsuz tepki alsa da geleceğe yürümek için sizi yavaşlatan fazlalıklardan kurtulmak gerek.

(Şimdiki stabil versiyon 54'ten ekran görüntüleri)

Arayüz değişikliğine yeni bir isim veren firma, Photon UI ile minimalizmi ve monokrom bir renk şemasını ortaya çıkartmış. Siyah- beyazın baskın oluğu arayüzde mavi aksan renkleri kullanılarak seçimler belirtilmiş.

(Yeni versiyon 57'den ekran görüntüleri)

Bizim düşüncemize göre oldukça düzenli hale gelmiş olan arayüz akıcı bir performansla tamamlanırsa Chrome karşısında her zamankinden daha güçlü bir rakip ile karşı karşıya kalacaktır.