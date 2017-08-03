WeTransfer benzeri uygulama, aynı zamanda Snapchat'in paylaşılan dosyanın silinmesi özelliğine de öykünüyor. Siteye şifrelenerek yüklenen dosyalar, bir kez indirildikten ya da üzerinden 24 saat geçtikten sonra siliniyorlar.

Mozilla’nın yeni uygulamaya koyduğu web sitesi, birinden diğerine dosya göndermeyi oldukça kolaylaştırıyor. ‘Send’ adı verilen site, temel olarak Snapchat’in dosya paylaşımı ile aynı: Bir kez paylaşılan dosya, daha sonra yok oluyor.

Her ne kadar çalıntı gibi görünse de bu özellik, sitenin amacına vurgu yapıyor. Site, büyük bir kitlenin uzun süreli ev sahipliği ya da dağıtım yapmak için değil, iki kişi arasında hızlı ve özel dosya paylaşımını mümkün kılmak üzere tasarlanmış.

Dosyalar şifreleniyor ve bir yüklemeden sonra ya da 24 saat geçince siliniyor

AirDrop gibi bulut ve yerel sunucu hizmetleri dosya paylaşımını daha öncekinden çok daha kolay hale getirmiş olsalar da, birilerine dosya göndermek hala can sıkıcı olabiliyor. E-posta mesajlarına eklenecek dosya boyutları 20MB gibi rakamlarla sınırlandırılıyor. Bununla birlikte Dropbox gibi bir depolama servisine bir şeyler yükleyebiliyor olsanız da, daha önce indirilip indirilmediğine dair herhangi bir belirti olmadığı için, silip silmemekte kararsız kalırız ve orada öylece durur.

‘Send’ özelliği tüm bu sorunları aşıyor. 1GB’a kadar dosya yüklenebiliyor ve siteye dosyayı yükledikten sonra indirme bağlantısı veriyor. Bu link, aradan 24 saat geçince ya da bir kez indirilince siliniyor. Bu nedenle ilgili kişinin ihmalkarlığı ciddi anlamda bir sorun olabilir. Aynı zamanda siteye yüklenen dosyalar şifrelendikleri için Mozilla’nın söylediğine göre site, şifrelenen bu dosyaların içeriğine bakamıyor.

Mozilla ‘Send’ özelliğini şimdilik deneysel olarak sınıflandırıyor. Bu nedenle site, uzun süreli olarak hizmette olmayabilir. Fakat göründüğü kadarıyla şu an itibariyle faydalı.

Bu tip hizmetler genel itibariyle piyasada mevcut olmakla birlikte, dosyaların şifrelenerek yükleniyor olmaları bir avantaj olarak görülebilir. Bunun yanında tek kullanımlık olması da karmaşayı önleyecektir. Fakat yine de işlerini itina ile yapmak gibi alışkanlığı olmayan kişiler için çok da kullanışlı olmayacağı aşikar.