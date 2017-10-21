Tarayıcı dünyasının en çok kullanılan markası Firefox’un üreticisi Mozilla, arttırılmış gerçeklik ve sanal gerçeklik teknolojilerini ciddiye almaya başladı. Firma hem sanal hem de arttırılmış gerçekliği tarayıcısına getirmek için WebXR adındaki karma gerçeklik teknolojisi üzerinde çalışıyor.

Sanal gerçeklik hayatımıza girdi gireli teknoloji firmaları bu alanda öncü sayısız teknoloji ürettiler. Ardından bu gerçeklikteki yazılım gücü arttırıldı ve karşımıza arttırılmış gerçeklik teknolojileri çıktı. Facebook’un Oculus’u, Microsoft’un HoloLens’i bu sektörün en büyük örnekleri arasında.

Her gün biraz daha kızışan gerçeklik rekabeti ortamında yeni bir terim de var: Karma gerçeklik. Hem sanal hem de arttırılmış gerçekliğin bir kombinasyonu olan karma gerçeklik teknolojileri, bu işin geleceğini belirleyecek gibi duruyor. Zaten yazılım konusunda güçlü olan firmaların, gerçekliğin her boyutuna girmeleri için engelleri bulunmuyor.

Bu şirketlerden en dikkat çekeni ise tarayıcı rekabetinde kendine has bir yeri olan Mozilla. Geliştiricilere, kullanıcının seçtiği karma gerçeklik platformuna erişmek için standartlaştırılmış ve kaliteli bir platform sunmayı amaçlıyor. Dolayısı ile Google’ın ARCore’una ve Apple’ın ARKit’ine bir rakip daha çıktığını söyleyebiliriz.

Üstelik Mozilla, daha önce Google ve diğer firmalarla WebVR projesi üzerine çalıştığı için ciddi bir öz geçmişe sahip. Yukarıda bahsettiğim karma gerçeklik teknolojileri için yeniden kolları sıvayan firma bu kez WebXR adıyla ilerlemeyi planlıyor. Dünya medyası, arttırılmış gerçekliği AR, sanal gerçekliği VR ve karma gerçekliği de XR adıyla andığından WebXR adının yer tutucu bir adım olduğunu belirtmek gerek.

Bu kez Google ve ya diğer firmalar Mozilla’ya ortak değiller. Firma bu işin altından tek başına kalkacak mı bilinmez ama tarayıcı üzerinden, karma gerçeklik platformları için uygulama kütüphanesi oluşturmak zor bir iş. Diğer yandan geliştiricilerin bu işe karşı ısınmaları ve yüzlerce uygulama yazmaları gerekiyor.

WebXR platformunun iOS üzerinde başlangıç adımları atıldı bile. Şu an her ne kadar uygulama kütüphanesi boş olsa da gelecek vadeden ve kullanıcılara daha çok seçenek sunan bir platform olabilir. Rekabette öne çıkmak ve ARKit’e ya da ARCore’a çelme takmak için farklılaşmak zorunda.