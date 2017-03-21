MP3 Formatını Geliştiren Enstitüden Dört Kameralı Telefon!

Çift kameralı telefonlara daha alışamamışken, teknoloji dünyasının köklü enstitüsünden 4 -yazıyla dört- kameralı telefon geliyor.

Akıllı telefon üreticileri tasarımlarda oldukça fazla yer kaplayan çirkin kamera çıkıntıları ile başa çıkmayı başardı. Ancak bunu yapmak; büyük, teknolojik olarak iddialı kamera sensörleri kullanmaya izin vermiyor. “.mp3” formatı dahil birçok dosya formatını haytımıza sokan ve teknoloji dünyasında var olmak için sürekli gayret gösteren Fraunhofer Enstitüsü, hem bu teknik soruna çözüm buldu hem de 4 kameralı ilk telefonu tasarlamayı başardı.

Yapılan çalışma, makul düzeyde ince bir akıllı telefona dahil edilebilecek kadar kullanışlı olan, çalıştırmak istediğiniz ana kadar kızaklı bir bölme sayesinde görünmeyen kamera teknolojisi ile dikkatleri üzerine çekti.

Şu anki prototip, telefonun yanından bulunan 90 derece açıyla sabitlenmiş dört görüntü algılayıcı kullanıyor. Bu arada, sensörlerin önündeki küçük aynalar telefonun önündeki veya arkasındaki görüntü engellemeden kullanıcıya yansıtıyor. İçinde biraz sıkışmış gibi görünebilir, ancak tasarımın arkasında iyi bir mantık var.

İş yapan gerçekler basit çözümlerden ibarettir:

Mühendisler, önce yakın menzilde başarısız olan tek bir ayna sistemini denediler. Böylece ikinci bir ayna eklemeye karar verdiler ve her mesafeden de elde edilen görüntüleri saf hale getirmeyi başardılar. Şaşırtıcı bir şekilde, ikinci bir sensör ve aynalar kümesi eklemek; karmaşayı daha da zorlaştırmadı, daha çok sistemin işleyişini kolaylaştırdı.

Resimlerin 20MP çözünürlükte çekilmesini sağlayan sistem, otomatik netleme ve optik görüntü sabitlemesi de yapabiliyor. Ne yazık ki, bu modülü olduğu gibi akıllı telefon üreticilerine satmak da sorunlu olabilir. Birden tüm üretim ağlarının değişmesi ve yeni cihazlarla yeni üretim bantları söz konusu prototipin seri üretime geçmesini şimdilik zorlaştıracak gibi gözüküyor.

Fakat böyle tasarımları kullanmanın vakti muhakkak gelecektir. Ayrıca Samsung'un teknolojiyi lisansladığını, bunun sınırsız parasını rafine etmeye döktüğünü ve onu konuşurken akıllı bir telefon haline getirdiğini düşünün. Ne güzel olur :)