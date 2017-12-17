Bazı Firefox kullanıcılarının tarayıcılarına bilgileri dışında eklenen 'Looking Glass' adlı eklenti, güvenlik endişesinin zirve yapmasına neden oldu.

Bazı Firefox kullanıcıları web tarayıcılarının "Looking Glass" adlı eklentiyi haberleri olmadan eklendiğini keşfettiklerinde, bu durum onları pek de memnun etmedi. Büyük harflerle “BENİM GERÇEKLİĞİM, SİZİNKİLERDEN KESİNLİKLE FARKLI” şeklinde bir açıklamanın bulunduğu bir şeyin tarayıcılarında olduğunu görmek, doğal olarak insanları şüpheye sevk etti (Büyük harflerle yazılan bu ifade, Lewis Carrol’ın ‘Alice Harikalar Diyarında’ hikayesinden alıntı).

The Green Girl, bugün Firefox’a ait bir eklentinin, kendi izni ve bilgisi olmaksızın nasıl yüklendiğine anlam veremiyor :: siliyorum ::

Evet, @mozilla ve @firefox, neden benim iznim olmadan tarayıcıma eklenti yüklemenin normal olduğunu düşünüyorsunuz? Size yakışmadı.

Looking Glass ‘yüklemek isteyen kullanıcılar için’ oldukça mükemmel bir fikir. İşlevsiz olarak da olsa herkese göndermekse iyi bir fikir değildi. Steve’in ‘onay’ vurgusuna yönelik yorumları, kesinlikle doğru.

‘Neden bilgime başvurulmadı’ şeklinde çok sayıda makul soru geliyor. Konuyu öğreneceğimizden ümitliyim.

Son tweet’i yazan kişi Mozilla'nın bir çalışanı.

Looking Glass’ın yeni bir alternatif gerçeklik oyunu için fon olarak hizmet eden Mr. Robot’un tanıtımına yönelik olduğu ortaya çıktı. Fakat ne işe yaradığına dair bir bilginin olmayışıyla birlikte, kullanıcının onayı olmadan yüklenmesi, makul bir endişenin doğmasına neden oldu.

İnsanların durumdan rahatsız olduğu ortaya çıkınca, Mozilla hızlı davranarak işleri yoluna soktu. Firefox eklentisinin ilk çıkan 1.0.3 versiyonunda sadece Carroll’un bu sloganı vardı, başka da bir bilgi bulunmuyordu. Fakat 1.0.4 güncellemesinde eklentinin ARG (alternate reality game) olduğuna dair bir açıklama yer aldı.

Mozilla, Looking Glass hakkında daha detaylı açıklama yapmak ve bu ARG’de yer almak isteyenlerin eklentiyi aktif hale getirmeleri gerektiğini belirtmek için bir destek sayfası oluşturdu. Bunun da ötesinde destek sayfasında Mozilla’nın misyonuna ve insanların online hayatlarını daha iyi kontrol etmelerini sağlama amacına yönelik günah çıkarma babında bir açıklama da yer alıyor.

Looking Glass, Firefox’un tüm versiyonlarında kendiliğinden yüklenmedi. Bu nedenle tartışma büyüdükçe bazıları ne olup bittiğini anlamaya çalıştılar. Söz konusu uzantı, Mozilla’nın ‘Shield Studies Program’ının bir ürünü. Bu program, teklif edilen yeni ve mevcut özellikler ve düşüncelerle ilgili bir kullanıcı test etme platformundan oluşuyor.

Bazı Shield Studies test öğeleri yüklenmeden önce kullanıcının onayına başvuruyor olmakla birlikte, bazıları ise otomatik olarak yükleniyorlar ve manuel olarak aktive edilmeleri gerekiyor. Bazıları da var ki, programa katılım sağlamak için özel olarak ayarlama yapmayı gerektirmiyorlar.

Netice itibariyle Looking Glass aslında, kullanıcı Mr. Robot adlı ARG’de yer almayı tercih etmediği sürece, yaptığı hiçbir şey yok. Fakat tabii bu, her şeyden önce bir güven meselesi. Kaldı ki Mozilla, Firefox Quantum güncellemesiyle Google Chrome’un çaldığı kullanıcılarını yeniden toplamaya çalışırken, gizliden eklenen bu uzantının ortaya çıkması, Mozilla açısından pek iyi olmadı.