Mr. Robot 2017 karışıklığını 45 Dakikada Anlattı

USA Network'ün sevilen dizisi Mr. Robot, 3. sezon 4. bölümdeki konusuyla dikkat çekti.

Pazar günleri yayınlanan dizi, konusuyla çok ses getirmeye ve herkesin ilgisini çekmeye başladı. Mr. Robot, hikayenin gücü ve oyunculukların mükemmelliği ile efsane diziler kategorisine şimdiden girdi. Dijital dünyanın karanlık noktalarını gözler önüne seren dizi, bu sebeple çok seviliyor. Deep web üzerinden yapılan çocuk pornosu ve yasaklı maddelerin ticaretini gözler önüne sermesinin yanı sıra ayrımcılık, ırkçılık gibi konulara korkusuzca dalan ve kapitalizmi ustaca eleştiren Mr. Robot, bu anlamda eşsiz bir yapım.

3. sezon 4. bölüm belki de bu sezonun en iyi bölümü olabilir, çünkü 2017 yılındaki kargaşa gerçekten de çok güzel bir şekilde özetlenmiş. İlk başta işler planlandığı gibi gitse de, Tyrell’in tanrı olarak nitelendirdiği Mr. Robot’un aslında Elliot olduğunu öğrenmesi ikisi arasında bir mücadele başlatacağa benziyor. Bu bölümde Mr. Robot, dizi ile ilgili kafalardaki birçok soru işaretlerini temizlemiş oldu ama yerine bizlere dünya düzeni ile ilgili düşünmemiz gereken birçok soru işareti bıraktı.

Bilgisayarımıza kredi kartı bilgilerimizi girerken, webcam'lerimize baktığımızda, telefondan özel bir konuşma yaparken ya da bilgisayarın başına oturduğumuzda hepimizin içinde bir 'izleniyoruz' korkusu yok mu? Kimlik hırsızlığını da unutmamak lazım. Belki politik bir önem teşkil etmediğimiz için önemsenmiyoruzdur. Ama siyasilerin çıkan telefon konuşmaları, görüntüleri ve ses kayıtları düşünüldüğünde insan ister istemez ‘’Ben ne kadar güvendeyim?’’ sorusunu kendine soruyor. Her ne kadar konusu kurgu olsa da Mr. Robot, gerçek konuları gözler önüne serdi.

Dizinin, ele aldığı dünya düzeninin ilerleyen bölümlerde daha da derinine ineceğini düşünüyorum.