Mr.Robot'un 3. Sezon Fragmanı Türk Bayrağıyla Geldi

Mr. Robot'un 3. Sezonuyla ilgili bir fragman daha düştü. Fragmanın bir kısmında bulunan Türk Bayrağı ve Atatürk Büstü kafa karıştırdı!

Mr.Robot'un 3. sezonuna ait bir tane daha kısa fragman yayınlandı. Toplamda 30 saniye süren bu kısa fragmanın içerisinde yer alan bizden bir şeyler, özellikle de ülkemizdeki Mr.Robot seyircisinin dikkatinden kaçmadı. Özellikle de yeni sezonla ilgili olarak," acaba hikaye bizim ülkemize de mi uzanacak?" sorusunu akıllara getiren görüntünün ne olacağıyla ilgili daha resmi bir bilgi yok.

30 saniyelik kısa fragmanın 17. saniyesinde görünen karede, bizim geleneksel evlerimize benzer bir dekorasyona sahip bir evin içerisinde, Atatürk Büstü, Atatürk Tablosu ve Türk Bayrağı açıkça görülebiliyor. 3. sezon 2. bölüme ait olan fragman ise her Mr.Robot fragmanında olduğu gibi gizem içerisinde. Fragmanı buradan izleyebilirsiniz.

11 Ekim 2017'de gösterime giren 3. sezonun bu Türk Bayrağı ve Atatürk Büstü ile ilgili sahnessi hakkında teoriler ülkemiz izleyicilerinden gelmeye başladı bile. Bakalım fragmanda görünen bu nesneler ne anlama geliyor? Sizin tahminleriniz neler?