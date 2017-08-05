Çok konuşulan dizi Mr Robot'un 3. sezon fragmanı yayınlandı.

Kuralsızlık kuralını benimsemiş ve dizi sektörüne yeni bir soluk getirmiş olan Mr Robot’un mükemmel 2 sezonu geride kaldı. Hayranlarının heyecanla beklediği üçüncü sezonun fragmanı sonunda yayınlandı.

Çok konuşulan, bazılarının hayran kaldığı, bazılarınınsa nefretle baktığı dizi Mr Robot, başarılı iki sezonu geride bıraktı. Farklı çekim açılarıyla gündeme gelen dizi, 3. sezonda da çizgisini bozmayacak gibi. Bazı çekim açıları harikalar yaratsa da bazı çekimleri de çok eleştiri aldı. İnternet dizisi olarak başlayan dizi uzun süre de reklam ve destek alamamıştı. İşte şimdi 3. Sezon fragmanı karşınızda.

Mr Robot’un fragmanına göre dizinin 3. sezonu 11 Ekim’de başlayacak. Yeni sezonun neler getireceği hakkında bir çok teori ve dizide henüz çözülememiş mesajlar var. Hayranları 11 Ekim’e kadar diziyle ilgili komplo teorileri kurmaya devam etmek zorundalar. Fragmandan da anlaşılacağı üzere 3. sezon yine heyecan ve aksiyonla geçecek gibi görünüyor.