Mr. Robot Yıldızı Rami Malek, Canlı Yayında Watch Dogs 2 Oynadı

Mr. Robot’tan tanıdığımız Rami Malek, Youtube canlı yayınında Watch Dogs 2 oynadı.

Son derece içine kapanık bir hacker’ın başından geçenleri anlatan Mr. Robot dizisi kısa sürede gönüllerde taht kurdu. Tabii dizinin ana karakteri olan Elliot Alderson’ı canlandıran Rami Malek de bu sürede büyük bir hayran kitlesi kazandı.

Şu sıralar, hack söz konusu olunca da akla gelen ilk oyun geçtiğimiz kasım ayında çıkış yapan Watch Dogs 2. Durum böyle olunca Rami Malek’in Watch Dogs 2 oynaması kaçınılmaz oldu. Dün Ubisoft US’in Youtube kanalı üzerinden gerçekleştirilen iki saatlik canlı yayında, geliştirici ekipten iki kişiyle birlikte Watch Dogs 2 oynayan Rami Malek, takım arkadaşıyla birlikte zaman zaman co-op görevler yapıyor, zaman zaman da şehirde serbestçe takılıyor.