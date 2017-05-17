Bitkisel Hayattaki İnsanlarla İletişim Kurmak Artık Mümkün!

Beyni ufak şok dalgalarıyla düzenli olarak uyaran sistem, hastaların bir süre sonra minik tepkiler vermesini sağlıyor. Şu ana kadar yapılan deneylerin tamamı başarılı bir şekilde sonuçlandı.

Tıbben uyandırılması mümkün olmayan ve çeşitli sebeplerle komaya girmiş hastaların yalnızca hayati fonksiyonlarını yerine getirmesini sağlayan cihazlara bağlanması durumuna bitkisel hayat diyoruz. Bu durumda olan insanlar hiç kimseyle iletişim kuramıyorlar, bazı özel durumlarda çevresinde olup biteni sezebiliyor fakat tepki gösteremiyorlar. Tıp biliminin henüz çözemediği bitkisel hayat durumundaki iletişim kopukluğuna ise beklenen çözüm geldi.

Tedaviyi büyük ölçekte deneylerle yürüten önemli bir araştırma, komadaki bireylerin küçük tepkiler vermesini sağlıyor. Belçika'daki Liège Üniversitesi'nin araştırmacılarının ortaya koyduğu çalışma, beyin hasarı almış komadaki 16 hastayı 5 gün aralıklarla ve her etapta 20 dakika olmak üzere “Transkraniyal Doğru Akım Stimülasyonu”, bir diğer adı ile tDCS yöntemi ile tedavi etmeyi başardı.

Tedaviyi aldıktan sonra az miktarda bilinçli durumda olan hastalar, verdikleri tepkilerde belirgin bir iyileşme gösterdiler. Komutlara yanıt vermeyi, cisimleri tanımayı başardılar.

Yukarıdaki gördüğünüz ve araştırmaya önderlik eden bilim insanı Aurore Thibaut, mucizevi tedavi yöntemi için şunları söyledi:

“Hastalar henüz konuşamıyor, ancak ‘Adınız Davut mu?’ gibi temel sorular sorabiliyoruz. Bunun üzerine hastalar ellerini ya da ayaklarını kullanarak ‘Evet’ ya da ‘Hayır’ gibi cevaplar verebiliyorlar. Denek hassataların hepsi sorulan soruların tamamına doğru bir şekilde cevap verdiler. Uzun süreli uygulamalarda sonuçların ne olacağını kestirmek çok zor. Bu aşamada çalışmaları dikkatle sürdürüyoruz.”

Thibaut, tDCS'nin evlerde kullanılmak üzere dikkatli bir şekilde geliştirileceğinin sözünü de verdi. Söz konusu tedavi, üst düzey bilincimizden sorumlu olan ve bilincimiz açıkken beynimizdeki elektriksel aktiviteyi kontrol eden “Talmus” bölgesine bağlanıyor, beynimizin ön korteksini hedef alıyor.

Uzun süreli deneylerin sonucunda -ki araştırmada en az 3 ay daha gerektiği belirtiliyor- birçok aile, tDCS tedavisini evlerinde bile kullanabilecek.

Tıp bilimi ve teknoloji, gerçekten geleceğe umutla bakmamızı sağlayan mucizevi gelişmeleri ortaya koymaya devam ediyor.