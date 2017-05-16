Bir Kişi, Kazada İkiye Ayrılan Araçtan Canlı Olarak Kurtuldu

Kaliforniya'da çok büyük bir kaza yaşandı. Kazada bir arabanın önü paramparça olurken diğer araba ortadan ikiye ayrıldı. İlginç ve de iyiki de öyle olmuş dediğimiz kısım ise bu ölümcül kazada bir ölümün gerçekleşmemiş olması.

Hayatta bazı mucizeler vardır. Nasıl olduğunu bilmesek dahi, bu mucizeler bizi hayata bağlayabiliyor. Amerika Kaliforniya’nın 101 numaralı karayolunda gerçek bir mucize yaşandı. Çok ciddi bir kazanın sonucunda bir araba ortadan ikiye bölündü, diğer aracın da önü paramparça oldu. Arabayı ikiye ayıracak kadar ciddi bir kaza olmasına rağmen iki arabada da hafif yaralanmalar dışında ölenin olmaması, gönüllere su serpti.

Çekilen videodan gördüğümüz kadarıyla, normal şartlarda hiç kimsenin kurtulamayacağı bir kaza olmasına rağmen, herkesin kurtulması çok büyük bir şans oldu. Eski Hava Kuvvetleri Ambulans şoförü Tom Bond, kazaya tanık oldu ve olayların sonrasını videoya kaydetti. Çarpışmanın ardından gördüğü ilk şey, duman ve enkazın arasında ortadan ikiye bölünmüş bir araba olmuş. Bond açıklamalarında, “ben çok fazla kaza gördüm, fakat bu şimdiye kadar gördüğüm en çılgınca şeydi” dedi.

Yapılan açıklamaya göre Kevin Fenty tarafından yönlendirilen Toyota Sequoia’nın orta hattı geçerek Apol Lansang’ın kontrol ettiği Chevy Impala'ya çarpması ile gerçekleşen kazada, Lansang’in arabasının bir tarafı ezilip arabanın diğer tarafından ayrılıyor ve dağ yamacına gidiyor. Lansang’in bulunduğu diğer yarı ise, karayolun üzerinde öylece kalıyor. Artık Toyota’nın ne kadar hızlı gittiğini düşünemiyorum bile.

İşin ilginci arabası ortadan ikiye ayrılan Lansang’in kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, Fenty’nin orta derecede yaralanması ile sonuçlanmış. Hızın ve emniyet kemerinin önemi bu kaza ile bir kez daha ortaya çıktı. Arabayı ortadan ikiye ayıracak kadar büyük bir gücün, çarpışmada sizi nereye fırlatacağını tahmin bile edemiyorum. İki kazazede için de geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.