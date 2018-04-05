Denizlerin En Zehirli Balıklarından Biri Ege'de Yakalandı!

Sırtında bulunan siyah dikenler ile kurbanlarını ölüme götürebilen trakonya balığı, Muğla'da avlanmakta olan amatör bir balıkçının oltasına takıldı.

Halk arasında çarpan balığı olarak da bilinen ve denizlerin en zehirli balıklarından biri olan trakonya, Muğla’nın Milas ilçesine bağlı Güllük Limanı’nda avlanmakta olan amatör balıkçıların oltasına takıldı.

Balıkçıların, sırt bölgesinde bulunan zehirli iğnelerden türünü hemen tanıdığı trakonya, dikkat edilmediği takdirde zehri ile kalp krizi gibi son derece ölümcül sonuçlar doğurabiliyor. Trakonyayı yakalayan balıkçılar, zehirli balıklar hakkında şu açıklamaları gerçekleştirdi:

‘’Trakonya balığını sırtında bulunan siyah dikenlerinden tanıyoruz. Bu balığa rastladığımızda oltadan dikkatli bir şekilde çıkarmamız gerekli. Dikenleri zehirli olduğu için öldürücü etkisi var ve hatta kalp krizini tetikleyerek büyük tehlikelere yol açıyor. Birçok balıkçımız bu tür balıkları dikkate almıyor bana bir şey olmaz mantığı ile balığı eli ile tutarak oltadan çıkarmaya çalışıyor. Bu balığı gördüklerinde direk misinayı keserek balığın ağzında 20-30 santimlik misina ile denize geri gönderiyorlar. Bunu asla yapmamalıyız.’’

Yaşanan iklim değişiklikleri nedeni ile doğal yaşam alanları okyanuslar olan pek çok zehirli balık türü Akdeniz’e, oradan da Ege ve Marmara denizlerine göç etmekte. Uzmanlar, zehirli balıklara karşı dikkatli olmaları konusunda hem balıkçıları hem de vatandaşları uyarıyor.